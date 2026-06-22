Ya no es el grey blending: el “iced cappuccino” es la tendencia para canas que arrasa este verano y aporta efecto buena cara

Publicado el 22/06/26 à 13:05 Por El equipo editorial

Las canas nunca han sido tan deseables. A medida que cada vez más mujeres deciden lucir su cabello plateado con orgullo, también se multiplican las técnicas y tonos para realzarlo. Tras el éxito del grey blending, que busca integrar armoniosamente las canas con el color natural, una nueva tendencia está causando sensación en los salones: el gris “iced cappuccino”, también llamado “iced frappuccino grey”.

Inspirado en los matices fríos y luminosos de un café helado, esta coloración juega con una mezcla sutil de reflejos plateados, nacarados y platino. Ya la han adoptado actrices emblemáticas como Kristin Scott Thomas y Emma Thompson, y este tono aporta de inmediato luminosidad y sofisticación al cabello gris. ¿Su principal ventaja? Realza las canas naturales en lugar de intentar ocultarlas.

Iced cappuccino: una coloración luminosa y moderna para las canas

Según Jason Collier, peluquero de famosas entrevistado por Good Housekeeping, el efecto “iced cappuccino” se basa en un juego de contrastes especialmente favorecedor. “En lugar de optar por un gris acero oscuro, tanto Kristin como Emma han elegido tonos perlados luminosos, platino y plata helada en las capas superiores, manteniendo una mayor profundidad más suave cerca de las raíces, lo que crea un efecto de ‘frappuccino helado’”, explica.

Esta técnica permite crear una melena con mucha dimensión. “El contraste aporta modernidad, movimiento y brillo, en lugar de un aspecto plano o demasiado uniforme. Es una versión preciosa, más luminosa y más fría del cabello plateado”, añade el experto.

En el caso de Kristin Scott Thomas, esta coloración se potencia con un efecto halo: los mechones más claros se concentran alrededor del rostro y en la parte superior de la cabeza, mientras que se mantiene un tono ligeramente más oscuro en la parte inferior. “Su color es un magnífico ejemplo de cómo el cabello plateado puede ser increíblemente refinado y con personalidad, y los mechones más claros alrededor del rostro ayudan a iluminar el cutis y suavizar los rasgos”, señala Jason Collier. Emma Thompson, por su parte, demuestra que este tono también funciona perfectamente en un corte corto, gracias a reflejos helados casi rubio platino que realzan la mirada y los pómulos.

¿Por qué este color favorece especialmente a partir de los 50?

Si esta tendencia conquista a tantas mujeres mayores de 50 años, es sobre todo por su capacidad iluminadora. Según Jason Collier, los tonos fríos y nacarados pueden reflejar la luz de una forma especialmente favorecedora. “Los reflejos nacarados y plateados más fríos también pueden suavizar un cutis apagado y aportar frescura a la piel, lo que explica por qué este color suele resultar tan rejuvenecedor. Es como aplicar un filtro suave al rostro”, explica.

Pero sus beneficios no terminan ahí. Con la edad, el cabello puede perder densidad y volumen. El iced cappuccino también responde a este problema gracias a su juego de matices. “La dimensión creada ayuda a dar la ilusión de un cabello más grueso y saludable, algo que suele ser clave cuando el cabello envejece”, añade el peluquero. Jason Collier prevé además que este color será omnipresente este verano: “Creo que este look será muy tendencia este verano, ya que las mujeres están asumiendo cada vez más sus canas, pero quieren un resultado cuidado y sofisticado”, afirma.

Para mantener toda la luminosidad de este tono, el mantenimiento es esencial. “El secreto de esta tendencia está en conservar un rubio plateado brillante y luminoso, sin que aparezcan reflejos amarillos o cobrizos”, concluye el experto. Una cosa es segura: con su brillo helado y su efecto buena cara, el iced cappuccino tiene todo para convertirse en el color estrella del verano.