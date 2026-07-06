Ni amarillo mantequilla ni nude: Michelle Obama ya luce el color de uñas más elegante del verano 2026

Publicado el 06/07/26 à 15:01 Por El equipo editorial

En lo que tiene que ver con colores de uñas hay una nueva tendencia que está arrasando este verano de 2026. Aunque esta temporada conviven estilos muy diferentes —desde el minimalismo del lujo silencioso hasta las manicuras con acabados brillantes y llamativos—, hay un color que ha conseguido destacar por encima del resto. Se trata de un tono que aporta frescura, elegancia y resulta muy favorecedor para todas. Si buscas renovar tu manicura, esta puede ser la apuesta perfecta.

El azul clarito, el color estrella para una manicura después de los 50

Dar con una manicura elegante después de los 50 no significa renunciar al color, sino elegir tonalidades que favorezcan sin resultar excesivas. El amarillo mantequilla, que fue uno de los grandes protagonistas del año pasado, cede ahora el testigo al azul cielo. Según Vogue, este tono pastel se ha convertido en el gran protagonista de la temporada de verano gracias a su capacidad para iluminar las manos con un acabado refinado.

Inspirado en los cielos despejados y en los largos días de verano, el azul cielo es uno de los colores más populares de 2026. Su acabado suave realza el tono de la piel y consigue una manicura elegante, fresca y atemporal.

Las celebrities ya se han sumado a esta tendencia

Varias figuras internacionales ya han incorporado el azul cielo a sus manicuras. Una de ellas es Michelle Obama, que lució este delicado tono pastel durante la inauguración del Centro Presidencial Barack Obama. También Taylor Swift ha apostado por esta tendencia. La artista llevó una versión en azul cielo durante un partido de los Knicks y también en el estreno de Toy Story 5, donde añadió pequeños dibujos de nubes a su manicura.

Cómo llevar el azul cielo este verano

Una de las grandes ventajas de esta tendencia es lo facíl que es versionarla y lo bien que combina con todo. Puede llevarse en un esmalte liso con acabado brillante para un resultado elegante y discreto, o combinarse con diseños más creativos. Entre las opciones más populares destacan los pequeños motivos florales, los detalles inspirados en las nubes o el acabado «ojo de gato», que aporta un sutil efecto luminoso y textura a la manicura. Sea cual sea la versión elegida, el azul cielo se perfila como el color imprescindible del verano de 2026 para quienes buscan unas manos cuidadas, sofisticadas y con un toque de frescura.