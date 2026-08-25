Brazos caídos a partir de los 50: adiós al pilates, este es el mejor deporte para tonificar y afinar los brazos en slo 15 minutos

Publicado el 25/08/26 à 18:22 Por El equipo editorial

Para poder tonificar y afinar los brazos después de los 50 años, es clave practicar actividades físicas que permitan ganar masa muscular al mismo tiempo que reducen el porcentaje de grasa corporal. ¿Las más eficaces? Las que combinan entrenamiento de fuerza y ejercicio intenso, y que trabajan especialmente la parte superior del cuerpo. Entre ellas encontramos saltar a la comba, un deporte que muchas personas mayores de 50 años suelen dejar de lado y que, sin embargo, resulta muy eficaz para tonificar la zona de los brazos y los abdominales.

En una entrevista con Women’s Health, la entrenadora deportiva Amanda Kloots muestra un ejemplo de entrenamiento con comba de menos de 15 minutos, especialmente pensado para trabajar y tonificar la parte superior del cuerpo.

El ejercicio más eficaz que el pilates para tonificar los brazos después de los 50

La entrenadora deportiva Amanda Kloots explica que practicar saltar a la comba transformó por completo su cuerpo, especialmente sus brazos y abdominales. Al contrario de lo que podríamos pensar, saltar a la comba no implica únicamente a las piernas. Los brazos, los hombros e incluso la parte superior de la espalda están en movimiento constante para hacer girar la cuerda.

Este movimiento circular implica a los músculos de los bíceps, tríceps y deltoides, lo que permite fortalecerlos y tonificarlos con el paso del tiempo.

Además, al tratarse de un ejercicio cardiovascular muy intenso, saltar a la comba permite quemar muchas calorías en poco tiempo, lo que favorece la reducción global de la grasa corporal y puede contribuir a afinar los brazos.

Este es uno de los circuitos de solo 15 minutos que recomienda la experta:

Primer circuito

60 segundos saltando a la comba

30 repeticiones de plank jacks

60 segundos saltando a la comba

30 repeticiones de plank jacks

60 segundos saltando a la comba

Segundo circuito

8 saltos a la comba

8 saltos a la comba abriendo y cerrando las piernas

Repetir 3 veces

8 saltos a la comba

8 saltos a la comba elevando las rodillas

Repetir 3 veces

8 saltos a la comba elevando las rodillas

8 jump lunges (4 con cada pierna)

Repetir 3 veces

Tercer circuito

15 segundos saltando a la comba

15 segundos saltando a la comba aumentando la velocidad

Saltar a la comba: cómo empezar y evitar lesiones después de los 50

Saltar a la comba es un excelente ejercicio cardiovascular que permite trabajar todo el cuerpo, pero después de los 50 años es fundamental empezar con precaución para aprovechar sus beneficios sin aumentar el riesgo de lesiones.

Antes de empezar a saltar, hay que preparar el cuerpo. Lo recomendable es realizar un calentamiento suave de entre 5 y 10 minutos, con ejercicios como caminar en el sitio, hacer rotaciones de tobillos y movilizar los hombros para preparar las articulaciones.

También es importante elegir una cuerda adecuada a nuestra altura. Para comprobarlo, basta con colocarla bajo los pies: los mangos deberían llegar aproximadamente hasta las axilas.

En cuanto al equipamiento, es preferible utilizar zapatillas deportivas con una buena amortiguación, especialmente si se tienen las rodillas sensibles. También conviene elegir una superficie relativamente blanda, como una esterilla o un suelo de madera, para reducir el impacto.

Al principio, lo mejor es realizar sesiones cortas y progresivas, incluso de uno o dos minutos al día mediante intervalos: 30 segundos de ejercicio y 30 segundos de descanso. El objetivo es acostumbrar al cuerpo poco a poco.

Durante el ejercicio, mantén la espalda erguida y la mirada al frente, con los codos cerca del cuerpo. No es necesario saltar demasiado alto: unos pocos centímetros son suficientes para que pase la cuerda.

Para reducir el riesgo de tendinitis o molestias articulares, escucha siempre las señales de tu cuerpo e incorpora días de descanso. En caso de dolor crónico o antecedentes médicos, es recomendable consultar previamente con un profesional sanitario.