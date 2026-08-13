El mejor aliado del verano para dar más volumen al cabello fino después de los 50, según una experta

Publicado el 13/08/26 à 15:00 Por El equipo editorial

Se habla mucho de los efectos negativos del agua de mar sobre el cabello, sobre todo de su capacidad para resecar la fibra capilar, algo que puede tener consecuencias importantes al final del verano, como favorecer la caída estacional del cabello. Sin embargo, en el caso del cabello fino o del que ha perdido densidad tras los 50 debido al envejecimiento natural de la fibra capilar, el agua de mar puede ser una auténtica aliada, explica Danielle Louise, experta en belleza y peluquería de la plataforma de reservas de tratamientos Fresha.

«Algunas personas vuelven de las vacaciones con el mejor cabello del año, mientras que otras no entienden por qué su melena está seca y quebradiza», señala la especialista. En el caso concreto del cabello fino, asegura que el agua salada del mar puede ayudar a conseguir una mejor textura y un mayor volumen de forma muy sencilla después de los 50.

Así puedes dar volumen al cabello fino después de los 50

El pelo que pierde grosor con la edad suele verse más lacio, sin cuerpo y con menos movimiento. Cuando el volumen desaparece poco después del peinado y cuesta mantenerlo durante el día, Danielle Louise asegura que «el mar puede convertirse en tu mejor aliado» para conseguir el efecto de volumen que buscas. «El cabello fino suele ganar volumen de forma casi inmediata después de un baño en el mar», afirma la experta. De ahí que muchas personas noten que su melena luce con más cuerpo al secarse en la playa, logrando ese codiciado efecto beach hair que tantas veces se intenta recrear en casa.

La explicación está en la sal del agua de mar, que «aporta textura de forma natural al cabello fino, dándole más volumen y una mejor fijación», explica Danielle Louise. Gracias a este efecto, el cabello puede parecer más grueso, con más cuerpo y movimiento, justo lo que muchas personas buscan a partir de los 50.

Eso sí, la experta recomienda disfrutar de este beneficio con moderación y proteger el cabello de los efectos resecantes de la sal con un gesto muy sencillo: mojar el cabello con agua dulce antes de bañarse en el mar, para que absorba menos agua salada y se reduzca el riesgo de daños a largo plazo.

Cómo mantener el efecto «beach hair» al volver de las vacaciones

Una vez terminadas las vacaciones, es normal echar de menos ese volumen que deja el agua de mar. Para lograr un efecto similar sin necesidad de ir a la playa, Danielle Louise recomienda recurrir a un producto que suele pasar desapercibido: el spray de agua salada para el cabello.

Disponible en numerosas marcas de cuidado capilar, en peluquerías e incluso en tiendas especializadas como Aroma-Zone, este tipo de producto puede aportar textura y volumen al cabello fino de forma rápida y sencilla, recreando el efecto del agua de mar sin salir de casa.

El agua de mar no favorece a todos los tipos de cabello

Aunque el cabello fino y el cabello graso pueden beneficiarse del efecto texturizante y absorbente del agua de mar, otros tipos de cabello deben tener más precaución. Según Danielle Louise, el cabello rizado suele experimentar un efecto embellecedor inmediato tras el baño, pero a medio plazo puede sufrir un aumento del encrespamiento, mayor sequedad y más enredos.

El cabello teñido o decolorado también es especialmente sensible. Si tienes el cabello fino pero llevas mechas o coloración, la experta aconseja disfrutar del efecto del agua de mar con moderación, ya que este tipo de cabello se reseca con mayor facilidad. Como consecuencia, aumenta el riesgo de rotura y el color puede perder brillo y volverse más apagado.