Un peluquero desvela cuál es el corte de pelo ideal para las mujeres de 80 años: muy rejuvenecedor y fácil de mantener

A medida que pasan los años, el cabello se vuelve más fino y canoso, algo que conviene tener en cuenta a la hora de elegir un peinado favorecedor después de cierta edad. Al mismo tiempo, el peinado también debe adaptarse a la evolución del rostro, que tiende a perder firmeza, haciendo que la línea de la mandíbula se relaje. Así, resulta más difícil destacar los rasgos teniendo en cuenta a la vez la piel madura, el cabello fino y el tono entrecano o muy blanco. Por eso, hemos preguntado a un peluquero cuál es el peinado que funciona con seguridad para sacar el máximo partido a la belleza a esta edad.

Para salir de dudas, la revista aufeminin.com, ha entrevistado en exclusiva al peluquero cuatro veces campeón del mundo de peluquería, Raphaël Perrier. El experto señala que el secreto para lograr un buen look reside en escoger un corte que tenga, al mismo tiempo, un efecto «rejuvenecedor» y que requiera el mínimo mantenimiento diario. «A los 80 años, es preferible elegir un corte que rejuvenezca, pero que también sea fácil de mantener: el corte redondeado ligeramente desfilado», explica.

Corte redondeado y desfilado: el peinado que favorece a casi todos los rostros

Si no sabes cómo sacar partido a tus rasgos, este es el corte corto que recomienda el experto. Y es que tiene una gran ventaja: se adapta perfectamente a la mayoría de las formas de rostro y permite resaltar sus mejores características.

«Es un corte de pelo moderno y femenino, que favorece a muchas formas de rostro», explica el peluquero Raphaël Perrier. Al realzar la forma y la postura de la cabeza, desvía la atención de la parte inferior del rostro y de unos contornos que pueden estar menos definidos que antes, centrándola en el cabello.

Según el experto, este corte corto, de forma redondeada —de ahí su nombre—, aporta un efecto de volumen muy favorecedor, especialmente indicado para los rostros ovalados, alargados o con forma de corazón. Sin embargo, conviene no exagerar demasiado el efecto redondeado en los rostros más redondos ni en los cuadrados, que suelen tener mandíbulas muy angulosas. Además, las puntas desfiladas de este corte corto y voluminoso permiten adaptar el peinado a cada tipo de rostro según sus necesidades.

Corte corto desfilado: el corte redondeado, un truco para el cabello fino después de los 80

Cuando el cabello se vuelve más frágil que antes y se ha afinado visiblemente, el corte redondeado reúne varios beneficios concretos: evita las puntas dañadas y los cabellos blancos rebeldes, y permite crear una sensación de mayor volumen, algo especialmente apreciable en una melena fina, sin necesidad de dedicar demasiado tiempo al peinado por las mañanas.

«Es un corte que no requiere mucho mantenimiento», revela el experto. Y es que, con este tipo de cabello corto después de los 80, basta con despeinar ligeramente el corte cada mañana para devolverle volumen y evitar tener que hacerse un brushing después del lavado. Además, el cuatro veces campeón del mundo de peluquería asegura que es un peinado rejuvenecedor «que siempre aportará un toque elegante y sofisticado», incluso aunque no pases horas peinándote.

Cabello entrecano: el corte corto perfecto para rejuvenecer después de los 80

Por último, el peluquero Raphaël Perrier destaca otra ventaja de este corte corto y voluminoso: combina a la perfección con el cabello blanco o gris natural, lo que permite dejar atrás las exigencias de la coloración si todavía no lo has hecho.

Lo tiene claro: «En cuanto al color, no hay nada mejor que un bonito gris perla natural o unas mechas para aportar todavía más luminosidad y acercarse al blanco». Esto permite reducir el gasto en la peluquería y dejar de pasar horas intentando ocultar el efecto raíz, poco favorecedor, que aparece cuando el cabello vuelve a crecer.

No obstante, sigue siendo fundamental cuidar adecuadamente el color natural del cabello, independientemente de sus matices concretos. «Eso sí, hay que cuidar bien el gris natural para evitar que se vuelva amarillento», advierte Raphaël Perrier.

El peluquero alerta de que la contaminación puede provocar un tono amarillento en el cabello, lo que podría restar parte de los beneficios de este corte si se descuidan los cuidados capilares. Pero no hay de qué preocuparse: mantenerlo bonito en casa es muy sencillo y apenas requiere esfuerzo. «Simplemente habrá que utilizar regularmente champús que neutralicen los reflejos amarillos para mantener un color bonito y luminoso», explica.