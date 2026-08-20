La crema Nivea de la lata azul también puede utilizarse en el contorno de ojos: este es su efecto sobre las líneas de expresión

Reconocible entre todas gracias a su característica lata redonda azul desde su lanzamiento, la crema hidratante Nivea está lejos de ser una simple crema hidratante para rostro y cuerpo. Como señala la propia marca, se trata de un auténtico producto multifunción cuyas posibilidades dentro de nuestra rutina de belleza no siempre conocemos.

Según Nivea, su fórmula con Eucerit, un ingrediente hidratante similar al sebo que ayuda a nutrir la piel de forma natural, también puede ser adecuada para su uso en el contorno de ojos. De hecho, la marca considera que podemos utilizar la icónica crema Nivea como tratamiento para las líneas de expresión cuando la aplicamos alrededor de los ojos y tenemos la piel marcada por pequeñas líneas.

Crema Nivea: una crema facial que puede utilizarse como contorno de ojos

Aunque no es específicamente un tratamiento para el contorno de ojos ni un tratamiento antiedad convencional, la crema Nivea presenta algunas ventajas para las pieles en las que aparecen líneas de expresión causadas por la deshidratación.

Su efecto suavizante procede principalmente de su capacidad hidratante y oclusiva, que ayuda a evitar que estas pequeñas líneas se marquen más. Esto es posible gracias a su fórmula rica, que combina glicerina, un humectante que ayuda a atraer y retener el agua en las capas superficiales de la piel, con agentes emolientes y oclusivos como la parafina líquida, la cera microcristalina, la cera de parafina y el alcohol de lanolina.

Estos ingredientes ayudan a limitar la pérdida de agua y pueden contribuir a suavizar visualmente las líneas de expresión de la zona de las patas de gallo.

Al crear una película protectora sobre la superficie de la piel, esta icónica crema ayuda a que esté más flexible y tenga un aspecto más terso, especialmente alrededor de los ojos, donde puede suavizar las líneas provocadas por la falta de hidratación. Cuando la piel está mejor hidratada, las pequeñas marcas que hacen que la superficie se vea arrugada son mucho menos evidentes y parecen menos profundas.

Eso sí, no hay que considerar esta crema un remedio milagroso contra las líneas de expresión del contorno de ojos. Se trata de un efecto cosmético y temporal, no de la desaparición de las arrugas ya establecidas. Para tratar los signos de la edad en profundidad, sería necesario recurrir a un tratamiento antiedad específicamente formulado para esta zona especialmente delicada.

Crema Nivea: ¿para quién está recomendada?

A pesar de todo, hay que tener en cuenta que la crema hidratante Nivea de la lata azul sigue siendo, ante todo, un producto hidratante especialmente indicado para pieles secas y muy secas, sobre todo cuando las líneas de expresión se acentúan debido a la deshidratación.

En este tipo de pieles con falta de hidratación, utilizarla alrededor de los ojos puede hacer que la zona se vea más flexible, tersa y visualmente más lisa. Sin embargo, no necesariamente es la opción ideal para las pieles más reactivas, grasas o incluso para todas las pieles maduras.

Por ejemplo, su textura rica puede no ser adecuada para las pieles grasas o con tendencia a desarrollar milia, ya que podría favorecer su aparición. En el caso de las pieles extremadamente sensibles, algunos perfumes y alérgenos presentes en esta crema —como limonene, linalool y citronellol— pueden no ser recomendables para aplicar alrededor de los ojos, una zona del rostro especialmente sensible y reactiva.

En caso de sensibilidad o alergia a la lanolina, tampoco hay que olvidar que el Eucerit es un derivado de la lanolina, por lo que podría resultar problemático.

Por último, si lo que buscamos es responder a las necesidades específicas de una piel madura, lo más recomendable es recurrir a un auténtico tratamiento antiedad para conseguir un efecto suavizante más eficaz y tratar los signos de la edad en profundidad, y no únicamente en la superficie.