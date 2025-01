Emma Stone confirma que el pixie es el corte de 2025: este es su secreto para que luzca suave, natural y lleno de estilo

Con su última aparición pública en los Globos de Oro, Emma Stone ha posicionado el corte pixie como el peinado más trendy. La actriz, conocida por su naturalidad y su estilo único, sorprendió con este look elegante y superactual, desatando una ola de admiración y marcando tendencia en el mundo del cabello. Hoy te contamos cuál es el secreto para lucir este corte de pelo con tanto estilo. ¡Sigue leyendo!

No hay duda de que los rumores sobre un cambio radical en el corte de pelo de la ganadora del Oscar existían desde hacía tiempo. Algunos apostaban por un rapado total, mientras que otros apostaban más por una peluca. No obstante, la actriz despejó las dudas al lucir este corte minimalista, inspirado en los icónicos estilos de los 90 como los de Winona Ryder y Liv Tyler.



El pixie de Emma no solo es elegante, sino que también demuestra que los peinados cortos pueden ser increíblemente estilosos, además de supercómodos. Pero mantenerlo perfecto no es tan fácil como parece. Según su estilista de confianza, Mara Roszak, este tipo de corte requiere una técnica precisa y productos muy concretos para conseguir el acabado ideal.

El producto para mantener el corte pixie de Emma

El secreto detrás del bonito peinado de Emma Stone es la Evergreen Styling Cream de la marca Rōz, creada por la propia Mara Roszak. Esta crema es el aliado perfecto para dar forma a cabellos cortos, ofreciendo flexibilidad, control del encrespamiento y un acabado natural.



Roszak explica que el proceso comienza con pequeños retoques en el corte para perfeccionarlo. Luego, aplica la crema sobre el cabello húmedo, que ha sido secado previamente al 70%. Este producto permite moldear los mechones y volver a peinarlos con facilidad, evitando el aspecto rígido de los geles tradicionales. El toque final: una pequeña cantidad de crema para definir y estructurar. El resultado es un pixie suave, natural y lleno de estilo.

Un color de pelo que resalta los rasgos de la actriz

Para completar su corte, Emma apostó por un tono personalizado creado por Tracey Cunningham, su colorista de confianza. El color, llamado "nuez moscada", es un castaño rojizo cálido que resalta sus rasgos y aporta un brillo espectacular. Un tratamiento previo con los productos Olaplex N°4 y N°5 aseguró que el cabello luciera fuerte y saludable en la gran noche.