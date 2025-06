Nos hemos quedado alucinadas con este corte bob con capas que promete ser una de las grandes revelaciones de la temporada de verano. Es un corte que quita al menos diez años de encima y que transforma el rostro. Es perfecto para las mujeres de +50, porque se amolda como un guante y hace que te veas mucho más joven. Ya tenemos corte estrella de la temporada.

¿Tienes ganas de cambiar de look? ¿Te gustaría un corte de pelo que te haga ver más joven al instante?



La nueva propuesta de Gabriel Samra nos ha dejado de piedra. Ha subido uno de sus nuevos vídeos a TikTok, con una de sus clientas, y el resultado no podría ser más ideal.



Es uno de los peluqueros más populares del momento y siempre nos sorprende con sus vídeos y con sus propuestas. Cortes de pelo favorecedores y que restan años de encima, como este bob con capas. El resultado habla por sí solo.

Bob con capas: el corte de pelo que resta años de encima

El peluquero, Gabriel Samra, ha sorprendido a sus seguidores subiendo al canal un nuevo vídeo con una clienta.



La protagonista en cuestión llegó a la peluquería pidiendo algo espectacular, con muchas capas y sexy. Llevaba tiempo sin ir a la peluquería por falta de tiempo y buscaba un buen cambio.



En el vídeo, Gabriel nos va enseñando todo el proceso de corte, empezando desde atrás. El resultado puedes verlo en el siguiente vídeo publicado en su cuenta de TikTok:

¡Espectacular! Se trata de un bob con capas que bien diseñado ayuda a afinar el rostro y dar volumen dónde más se necesita, para que parezca que el cabello tiene más densidad.



Gracias a este corte, la clienta no solo parece que tiene más cantidad de cabello, sino que le quita por lo menos diez años de encima.

Un corte de pelo con efecto lifting al instante

Dicen que una mirada vale más de mil palabras. La clienta no se podía creer lo bien que había quedado el corte y no podía dejar de mirarse al espejo asombrada.



Además, es un corte de pelo muy elegante. ¡Todo hay que decirlo! No solamente resta años, sino que define muy bien el rostro y resulta muy elegante.

¿Cuándo elegir este bob a capas?

Es el corte de pelo ideal cuando se busca:

Tener más volumen, movimiento y textura.

Un look más fresco y moderno.

Quitar años de encima.

Es un corte de pelo que queda muy bien en cabellos finos y en distintas formas de rostro, como redondo, cuarado u ovalado, gracias a su efecto lifting. Es capaz de estilizar y equilibrar las facciones.

Es el corte de pelo favorito entre las mujeres +50

Con el paso de los años, las mujeres buscan cortes de pelo que sean prácticos y se peinen fácil. Al final, el tiempo es limitado, por lo que buscamos cortes que nos hagan vernos bien y que nos den el mínimo trabajo.



Si además quita años de encima, entonces estamos ante el corte de pelo perfecto de la temporada. Sobre todo ahora en verano, que resulta cómodo y fresco para ir a la playa o a la piscina.