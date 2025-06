Adiós al negro: el pelo rubio champán suaviza las facciones y es la nueva tendencia que arrasa entre las mujeres de 60

Si estás un poco aburrida del pelo negro y sientes que ya no te hace tan joven, que sepas que tienes que sumarte al nuevo tono tendencia que arrasa en las redes. Se trata del color de pelo "champagne" Es un color de cabello que suaviza las facciones y que se está convirtiendo en el favorito de las mujeres de 60 años. ¡Es precioso y rejuvenece un montón!

¿Te apetece un cambio de look para este verano? ¿Buscas un color de cabello que te rejunezca y te quite unos cuantos años de encima? Si te apetece probar algo nuevo, que sepas que hay un tono que está arrasando entre las mujeres de más de 60 años. Es el color rubio champagne.



La realidad es que no todos los rubios son iguales ni sientan bien. Sin embargo, el rubio champagne ayuda a suavizar las facciones, ilumina el rostro y favorece a todas. ¡Eso nos encanta!

Rubio champagne: el color de pelo que quita años a partir de los 60

Si te apetece ponerte rubia, que sepas que el rubio champán pertenece a la familia de los rubios nórdicos y sienta bien a todas las pieles, porque se adapta como un guante. En @jara.tallerdepelo aseguran que es el verdadero rubio de bajo mantenimiento.

El 'champagne' mezcla un castaño claro con mechas en tonos rubios fríos. Es como una especie de rubio claro cenizo, pero con matices más cálidos, lo que le aporta mucha luminosidad al rostro.



Es un tono que está de moda, es tendencia y arrasa entre las chicas y mujeres de cualquier edad. Es versátil y favorecedor, por lo que no tienes excusa para darle una oportunidad.

¿Cómo conseguir el rubio champán desde casa?

Para conseguir este tipo de rubio, se trabaja con mechas y luego se matiza con un tono hielo. Es un tono que puedes aplicar con mechas, para que quede bien integrado con el tono natural del cabello y parezca más natural. Lo ideal es encontrar el tono de champán que mejor quede con tu color de base.



En la siguiente cuenta de Tik Tok, @aprendo.colorimetria, nos dan trucos para conseguir este tono sin necesidad de acudir a una peluquería.

Para conseguir el color de pelo champagne, sigue estos pasos:

Base: aplica en cabello decolorado hasta la altura 9 o 10.

Tinte: usa un tono 9.13, como un rubio muy claro beige. Otra opción es mezclar un 9.31 -que se corresponde con un rubio claro dorado beige-, con un 9.1 -rubio ceniza-, para matizar el cabello. Por ejemplo, de L'Oréal Majirel o Wella Koleston.

Relevador: utiliza peróxido de 10 volúmenes (3%).

El tiempo de exposición es de unos 15 o 20 minutos, pero es recomendable ir revisando cada poco tiempo hasta ajustar el tono y que quede como más te guste.



Si te parece complicado hacerlo en casa, no te preocupes, siempre puedes ir hasta tu peluquería de confianza. Al final, no es un tono fácil de conseguir en casa, por lo que siempre es recomendable ponerse en manos de buenos profesionales.

Lo mejor del tono champagne es que ilumina la piel, lo que hace parecer mucho más joven y atractiva. Es ideal para esas mujeres que buscan quitarse unos añitos de más y verse más espectaculares, sin cirugía.



¡Súmate al tono tendencia del momento!