Aldi arrasa con su nueva bebida vegetal de pistacho por menos de 2€ que ya promete agotarse en horas

Actualizado el 14/04/26 à 21:25 Por El equipo editorial

ALDI España ha revolucionado el pasillo de bebidas vegetales con un brick de avena sabor pistacho a 1,99 €, disponible por tiempo limitado y causando auténtico furor.

Cada vez que Aldi lanza un producto nuevo, las redes arden, pero pocas veces ocurre lo que está pasando con su última novedad verde. La cadena alemana ha puesto a la venta una bebida vegetal con sabor a pistacho que está provocando carreras al lineal de leches y colas en caja en plena temporada de ofertas.

El furor por el pistacho se nota en helados, tartas y ahora también en el súper, en un país donde la producción de este fruto seco ha crecido un 73,6 % en el último año. A la vez, el mercado de bebidas vegetales mueve ya 411 millones de euros en España y llega a 8 millones de hogares. Un contexto muy jugoso para entender el éxito del nuevo brick verde.

Qué tiene la bebida de pistacho de Aldi para arrasar en tienda

La protagonista se llama YOSOY Barista Pistacho Avena y llega en formato brick de 1 litro, con diseño moderno en tonos verdes que refuerzan esa idea de naturalidad que muchas consumidoras buscan. Su base es la avena, a la que se añade aroma de pistacho para lograr una textura cremosa pensada para espumar, perfecta para café, matcha o cacao.

Otro gancho importante es su lista corta de ingredientes. Se trata de una bebida 100 % vegetal, sin gluten y sin aditivos, y la marca la presenta también sin azúcares añadidos, en línea con la tendencia de alimentación más consciente. Por eso muchas personas la usan tanto sola, bien fría, como en batidos de fruta, porridge o incluso para preparar postres rápidos.

© Aldi

Precio, oferta limitada y por qué se está agotando tan rápido

El gran atractivo de la bebida de pistacho de Aldi está en la balanza sabor-precio. Dentro de las ofertas semanales de la cadena, el litro cuesta 1,99 € -un 13 % menos que su precio habitual de 2,29 €- en la promoción activa del 6 al 12 de abril de 2026. Se trata de unidades limitadas y la propia compañía avisa de que estos productos pueden agotarse al inicio de la campaña.

En un contexto en el que un vaso de bebida de pistacho en cafeterías especializadas puede rondar entre 5,9 y 6,7 euros, llevarse a casa un brick entero por menos de dos euros resulta especialmente tentador. No extraña que en algunas tiendas se hayan formado colas y que muchas clientas compartan en redes sociales fotos del lineal vacío nada más abrir la tienda.

Para quién encaja esta nueva bebida vegetal de pistacho

Por su perfil, esta referencia interesa a quienes evitan la leche de vaca, siguen una dieta vegana o necesitan opciones sin gluten, pero no quieren renunciar a un capricho goloso. También puede encajar en desayunos de niñas y adolescentes aficionadas al pistacho, siempre que no exista alergia a este fruto seco y que se consuma dentro de una dieta equilibrada.