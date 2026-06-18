Ni gazpacho ni salmorejo: así es la sopa fría de pepino y yogur griego que arrasa este verano (y está lista en 10 minutos)
Cuando suben las temperaturas, muchas personas recuperan su receta favorita de gazpacho, esa mezcla de tomate y pimientos servida bien fría. Sin embargo, en aperitivos estivales y barbacoas comienza a ganar protagonismo otra sopa fría, presentada en cuencos o vasitos de un delicado color verde pálido. Más cremosa y refrescante, recuerda al sabor de un dip de estilo mediterráneo, pero manteniendo toda su ligereza.
La protagonista de esta tendencia es la sopa fría de pepino y yogur griego, una especie de tzatziki para beber. Según el portal gastronómico Supertoinette, puede prepararse en apenas 10 minutos más una hora de reposo, utilizando dos pepinos, 400 gramos de yogur griego, ajo, zumo de limón, aceite de oliva y menta. Por su parte, la revista Cuisine et Vins de France propone una versión inspirada en el chef Yotam Ottolenghi, enriquecida con pimiento verde y abundantes hierbas frescas, ideal para preparar el día anterior y permitir que los sabores se integren. Después de probarla, el gazpacho puede parecer incluso algo insípido.
La sopa fría de pepino y yogur griego que está desbancando al gazpacho
Frente al carácter líquido y ácido del gazpacho, esta sopa apuesta por una textura más cremosa y aterciopelada. El yogur griego, más espeso que el yogur convencional, aporta una sensación de saciedad agradable sin resultar pesado. El pepino añade hidratación, frescura vegetal y un toque crujiente, sobre todo si se reservan algunos dados para servir al final. El ajo, el limón y las hierbas aromáticas aportan personalidad al conjunto, logrando un equilibrio entre suavidad y sabor intenso.
Otro de sus grandes atractivos es que no requiere cocción. Todo se prepara con cuchillo y batidora, evitando generar más calor en la cocina durante los días más sofocantes. Puede servirse como entrante ligero acompañado de pan tostado, como plato principal enriquecido con queso feta desmenuzado o en pequeños vasos para el aperitivo. Además, se conserva perfectamente en la nevera, por lo que puede prepararse con antelación sin perder textura ni sabor.
El secreto para preparar una sopa fría de pepino y yogur griego perfecta
Para conseguir una textura equilibrada, ni demasiado líquida ni excesivamente espesa, conviene utilizar una mayor proporción de pepino que de yogur griego. Si la piel del pepino es dura o amarga, es recomendable retirarla, así como algunas semillas si fuera necesario. Después, puede rallarse o triturarse ligeramente antes de mezclarlo con el yogur. Añadir una pequeña cantidad de sal previamente ayuda a que el pepino suelte parte de su agua y concentre mejor su sabor.
En cuanto a los lácteos, el yogur griego sigue siendo la opción más cremosa, aunque puede mezclarse con skyr o yogur natural para una versión más ligera. También es posible utilizar alternativas vegetales para quienes siguen una dieta sin lactosa.
El ajo debe incorporarse bien triturado, mientras que el zumo de limón o unas gotas de vinagre blanco aportan el punto de acidez necesario. Finalmente, un buen aceite de oliva ayuda a integrar todos los ingredientes.
La versión inspirada en Yotam Ottolenghi añade pimiento verde triturado y una generosa cantidad de hierbas frescas, dejando reposar la mezcla durante varias horas para potenciar su aroma.
Cómo adaptar esta sopa fría a tu gusto
Una vez dominada la receta básica, las posibilidades son casi infinitas. Para una textura más cremosa, se puede aumentar la cantidad de yogur griego o añadir queso fresco, feta o semillas tostadas. Si se busca una sopa especialmente refrescante para los días más calurosos, basta con aligerarla con un poco de agua helada o caldo frío.
A la hora de servir, lo ideal es hacerlo muy frío, acompañado de un chorrito de aceite de oliva virgen extra, menta fresca picada y algunos dados de pepino para aportar textura. Fresca, ligera, rápida de preparar y perfecta para combatir el calor, esta sopa de pepino y yogur griego tiene todos los ingredientes para convertirse en la gran rival del gazpacho este verano.
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