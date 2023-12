Los libros imperdibles de 2023 que Forbes recomienda

El año 2023 ha dejado una estela literaria fascinante, y Forbes ha seleccionado con esmero las obras que no pueden faltar en tu biblioteca.

Desde intrigas familiares hasta relatos históricos y experiencias transformadoras, estos libros prometen enriquecer y entretener tu vida. ¡Prepárate para sumergirte en estas páginas que despiertan emociones y reflexiones!

1. "Quebrada" - Mariana Travacio Las Afueras

En esta novela, Mariana Travacio nos transporta a un paso estrecho entre dos montañas, definiendo la palabra "quebrada". A través de dos tiempos entrelazados, la autora argentina teje una historia atemporal que explora la angustia de empezar de nuevo. El amor, la lealtad, el desarraigo y la pérdida se entrelazan, destacando el papel protagónico de la mujer como símbolo de lucha y continuidad.



2. "CBK: A Life in Fashion" - Sunita Kumar Nair Abrams

Sunita Kumar Nair nos sumerge en la vida de Carolyn Bessette Kennedy, musa de la moda, a través de este libro que revela sus elecciones de estilo, elegancia y minimalismo. A 24 años de su fallecimiento, la influencia de Bessette perdura, respondiendo preguntas intrigantes sobre sus preferencias y decisiones en el mundo de la moda.



3. "Pequeñas Desgracias sin Importancia" - Miriam Toews Sexto Piso

Si tienes hermanos, esta entrañable novela sobre el amor entre hermanas te tocará el corazón. Miriam Toews nos lleva por un viaje entre la tragedia y la comedia a través de la protagonista, Yoli, quien enfrenta la inevitabilidad de la vida con humor y valentía. Un libro que resalta la fragilidad de nuestra existencia y despierta el deseo de vivir intensamente.



4. "Vivir Deprisa" - Brigitte Giraud Contraseña

Brigitte Giraud nos invita a reflexionar sobre las decisiones y su impacto en "Vivir Deprisa". La autora revisita la tragedia que marcó su vida y su familia, demostrando cómo elecciones en apariencia intrascendentes pueden tener consecuencias imprevisibles. Este relato ganador del Premio Goncourt nos sumerge en la complejidad de las decisiones cotidianas.



5. "La Señora March" - Virginia Feito Lumen

La última novela de George March se convierte en una inesperada revelación para su devota esposa, la señora March. En un viaje alucinante por la vida de ambos, se desentrañan asesinatos y secretos. Virginia Feito crea una obra intrigante que cuestiona la relación entre la ficción y la realidad, llevando a la protagonista a conocerse a sí misma de una manera única.



6. "La Frecuente Oscuridad de Nuestros Días" - Rebecca Donner Libros del Asteroide

Rebecca Donner nos sumerge en una historia real ambientada en la Alemania de Hitler, a través de la vida de Mildred Harnack. Esta obra, que combina novela, biografía y thriller, ofrece una visión conmovedora de la resistencia antinazi y destaca la valentía de una mujer olvidada por la historia.



7. "Te Di Ojos y Miraste las Tinieblas" - Irene Solà Anagrama

Explora historias y personajes malditos en la novela de Irene Solà. En un lugar lleno de fantasmas y bestias, la masía Clavell alberga a mujeres con siglos de recuerdos. Joana, Bernadeta, Margarida y Blanca, cada una con sus peculiaridades, se unen para preparar una fiesta en un relato que trasciende el tiempo.



8. "La Señorita Haas" - Michèle Audin Periférica

Michèle Audin construye una novela coral que une las vidas de 13 mujeres anónimas con el ascenso del fascismo en la Francia de 1934-1941. "La Señorita Haas" es un homenaje a estas mujeres, narrado con diferentes perspectivas y estilos, explorando sus emociones, sueños y expectativas.



9. "Las Hijas de la Criada" - Sonsoles Ónega Planeta

Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta 2023, nos lleva a Galicia en una historia mágica y realista. Clara y Catalina, nacidas con un destino escrito, enfrentan secretos familiares que trascienden clases sociales y épocas, revelando la lucha por la verdad en una trama cautivadora.



10. "La Mala Costumbre" - Alana S. Portero Seix Barral

En su debut literario, Alana S. Portero presenta una novela rauda y conmovedora que explora el resentimiento y la rabia en una sociedad que no acepta la diferencia. La historia, narrada en primera persona, sigue a una niña atrapada en un cuerpo que no comprende, abordando la adolescencia, la violencia y el poder sanador de otras mujeres.

En resumen, estas obras cautivarán a las apasionadas lectoras en este 2023, ofreciendo experiencias literarias únicas que van más allá de las páginas. ¡Sumérgete en estas joyas literarias y déjate envolver por sus historias envolventes!