One Republic: 10 éxitos imprescindibles de la banda que interpretará el himno de la Eurocopa 2024 'Fire'

La final de la Eurocopa 2024 ya está aquí y la UEFA no ha dejado pasar ningún detalle para que recibir este importante acontecimiento. De hecho, para amenizar los descansos y unir al público durante el partido, la música tendrá un papel muy importante, por lo que, como viene siendo habitual, los organizadores han lanzado una canción oficial interpretada por OneRepublic, MEDUZA y Leony: 'Fire'. A continuación, repasamos algunas de las canciones más destacadas de OneRepublic. ¡No te las pierdas!

Letra de 'Fire' para la final de la Eurocopa 2024



We got our secrets hidden inside our bones (bones)

Starlight that bleeds when all of the lights come on

It's a beautiful miracle

How you lift me up when I feel low

Beautiful everglow

Now we're shining like a sea of gold, yeah

We're on fire tonight

Like a million diamonds in the sky (ooh, ooh)

And we're lost in all the lights

Here together, we're on fire tonight

We're on fire

Whoa-oh, oh-oh

We're on fire

Whoa-oh, oh-oh (oh-ooh)

Living in memories, guiding me through the dark, mm-mm

You're the notes to my melody, healing all of my scars

It's a beautiful miracle

How you lift me up when I feel low

Beautiful everglow

Now we're shining like a sea of gold, yeah

We're on fire tonight

Like a million diamonds in the sky (ooh, ooh)

And we're lost in all the lights

Here together, we're on fire tonight

We're on fire

Whoa-oh, oh-oh (oh-ooh)

Now we're on fire

Whoa-oh, oh-oh (whoo, ooh)

And we're lost in all the lights

Here together, we're on fire tonight

We're on fire

10 éxitos imperdibles de OneRepublic

I lived

Esta canción es tan motivadora que creerás que eres capaz de hacer cualquier cosa que te propongas. Porque te darán ganas de vivirlo todo. Y así, si vas al concierto, y pase lo que pase, por lo menos podrás decir que lo viviste.

Secrets

Una de las señas de identidad del grupo es la inclusión del violín en algunas de sus canciones, como demuestra este precioso tema que además sirvió como banda sonora para una película.

Love Runs Out

Este verano OneRepublic reeditaron su último disco, Native, e incluyeron este épico corte, marca de la casa, que nos amenizó el verano a muchos. ¡Es imposible no echarse bailar!

Say (All I Need)

El primer disco de OneRepublic, Dreaming Out Loud, contenía muchas más joyas que Apologize, una de ellas era esta canción, que nos hacía prever que el éxito de Ryan Tedder y los suyos no era casualidad.

If I lose myself

El tema original y un sobresaliente remix han hecho de este uno de los grandes éxitos de la banda y su tema más bailado.

Marchin on

Una de las mejores canciones en la discografía de OneRepublic es este tema con carácter de himno generacional que habla de seguir adelante, pase lo que pase. El tema se hizo especialmente popular en 2010, tras ser incluido en un videojuego de aquel año.

Stop And Stare

El segundo gran éxito de OneRepublic fue Stop And Stare. ¡Nos encanta!

Counting Stars

Más de 520 millones de reproducciónes en Youtube y varios números 1 en las listas de medio mundo lo avalan. ¡Seguro que te suena!

Apologize

El clásico indiscutible de la banda. Su primer gran hit y uno de los temas más reconocibles y desgarradores del S.XXI. ¡Nos sigue gustando tanto como el primer día!

Good Life

Después de muchos temas intensos, se agradece una de esas canciones con las que uno se pone de buen humor de inmediato. Perfecta para empezar el día llena de energía o para terminar su concierto con una gran sonrisa, ¿no crees?