Adiós vecinos curiosos: así es la valla sin taladros de Aldi por 9,99€ que va a volar de las tiendas

Publicado el 28/04/26 à 13:30 Por El equipo editorial

Aldi lanza una valla de privacidad para balcón y jardín por 9,99 €, disponible en España del 25 al 28 de abril, que promete frenar miradas indiscretas sin taladros.

Ver llegar el buen tiempo cuando tienes terraza o balcón es una alegría, hasta que vuelves a notar esas miradas indiscretas de vecinos y viandantes. Tomarte un café al sol, hacer videollamadas de trabajo o simplemente tender la ropa puede sentirse como estar en escaparate permanente, sobre todo en bloques de pisos muy pegados.

En ese contexto, cada vez se buscan más soluciones que den intimidad sin obras, sin taladrar barandillas y sin gastar una fortuna. Ahí entra en juego la nueva valla de privacidad Aldi para terrazas, balcones y jardines, que llega a las tiendas españolas por solo 9,99 € y promete convertirse en chollo de temporada. La clave está en una discreta tela de poliéster.

Así es la valla de Aldi: tu nuevo básico del verano

Tras lanzar su celosía extensible para balcón en 2025, Aldi vuelve a apostar por la intimidad al aire libre con la gama BELAVI. Esta vez lo hace con una valla de ocultación mucho más asequible : estará disponible del 25 al 28 de abril de 2026 en España, en promoción de solo cuatro días y con unidades limitadas.

La idea es sencilla : crear una pantalla ligera que te permita sentarte a leer, comer o tomar el sol sin sentir los ojos del edificio de enfrente. En balcones que dan a calles transitadas, en bajos con jardín abiertos a la acera o en terrazas pegadas a otros bloques, una barrera textil puede marcar la diferencia en sensación de refugio.

© Aldi

Medidas, materiales y precio de la valla de privacidad para balcón y jardín de Aldi

La valla de privacidad para balcón y jardín de BELAVI llega en dos tamaños pensados para la mayoría de barandillas. El modelo para balcón mide 75 x 600 cm, mientras que la versión para jardín alcanza 100 x 500 cm. Ambos están fabricados en poliéster resistente al uso exterior e incluyen 24 ojales de aluminio y 30 bridas de sujeción por pieza.

Con un precio único de 9,99 € por unidad, la propuesta de Aldi se coloca claramente por debajo de muchos cañizos de ocultación o setos artificiales decorativos. Basta con medir la longitud de tu barandilla y decidir cuántas piezas necesitas para cubrirla a tu gusto, algo especialmente útil si quieres tapar también laterales o zonas muy concretas.

© Aldi

Cómo instalar la valla de privacidad de Aldi sin taladros y ganar intimidad al instante

El montaje es rápido y totalmente sin taladros porque no necesitas herramientas especiales ni hacer agujeros en la pared. Solo hay que presentar la valla sobre la barandilla o la valla del jardín, pasar las bridas por los ojales y por la estructura, y tensar poco a poco hasta que la tela quede firme. Después puedes ajustar la altura para ocultar justo lo que quieras.

Una vez colocada, puedes combinar esta pantalla de privacidad con cojines de exterior, una alfombra resistente y guirnaldas de luz para transformar el balcón en un rincón acogedor. En jardines ayuda a delimitar la zona de comedor o de juegos, y todo con una solución ligera que, si llega a agotarse, obligará a buscar alternativas más caras o menos prácticas.