5 trucos sencillos (y sostenibles) para mantener tu casa calentita y acogedora este invierno sin subir la calefacción

por El equipo editorial ,
Cuando las temperaturas empiezan a bajar, mantenerse caliente en casa puede ser todo un desafío. Si bien la calefacción es la primera solución que nos viene a la mente, existen opciones simples y eficaces para conservar el calor sin necesidad de subir el termostato. Hoy te contamos algunos trucos, ¡mira!

Índice
  1. · Sigue la técnica de las capas
  2. · Disfruta de comidas y bebidas calientes
  3. · Mantente en movimiento aunque estés en casa
  4. · Cierra bien las puertas de las habitaciones
  5. · No subestimes el poder de tus cortinas y alfombras

1. Sigue la técnica de las capas

Elige tejidos cálidos como la lana y no dudes en usar varias capas de ropa este otoño-invierno: una camiseta fina, combinada con un jersey o chaqueta puede ayudarte a estar más calentito en casa. Este método, conocido como la técnica de la cebolla, crea barreras de aire que ayudan a aislar tu cuerpo del frío.

Si sientes que tus pies son los más afectados, unas zapatillas térmicas o calcetines gruesos pueden ser tus mejores aliados. Complementa esta estrategia con una bolsa de agua caliente, ideal para calentar manos y pies. Recuerda que mantener las extremidades calientes es clave para evitar la sensación de frío en todo el cuerpo.

2. Disfruta de comidas y bebidas calientes

Otro truco infalible para combatir el frío es consumir alimentos y bebidas calientes. Preparar un guiso, una sopa reconfortante o platos acordes con la época no solo eleva la temperatura corporal, sino que también aporta un toque de calidez emocional. Estos platos, además de ser deliciosos, crean una sensación acogedora y son ideales para compartir en familia o con amigos.

Si prefieres algo más rápido, una taza de té, café, chocolate caliente o cualquier infusión puede ser la solución perfecta. Estas bebidas no solo calientan tus manos mientras las sostienes, sino que también ayudan a elevar tu temperatura interna, brindándote una sensación inmediata de bienestar.

3. Mantente en movimiento aunque estés en casa

Quedarse totalmente quieto durante un buen rato puede hacer que sientas más frío, ya que el ritmo cardíaco disminuye y, con ello, el calor corporal. La solución es sencilla: moverse. Puedes realizar ejercicios ligeros como saltos, sentadillas o caminar por la casa para activar tu circulación. Incluso bailar al ritmo de tu música favorita puede ser una actividad divertida y eficaz para entrar en calor.

Si trabajas desde casa, utiliza los descansos para levantarte y moverte. Unos minutos de actividad no solo te mantendrán caliente, sino que también mejorarán tu concentración y estado de ánimo.

4. Cierra bien las puertas de las habitaciones

Otro de los trucos que comparten algunos expertos para conservar el calor en casa tiene que ver con cerrar las puertas de tus habitaciones, una vez no estés en ellas. ¿El motivo? Evitarás que el cuarto se enfríe y guardarás mejor el calor allí donde estés.

5. No subestimes el poder de tus cortinas y alfombras

Si quieres conseguir ese espacio acogedor y calentito que estabas buscando, te recomendamos no subestimar el poder de las cortinas y alfombras a la hora de hacerlo. Estos elementos no son meramente decorativos, sino que ayudan a mantener la casa calentita y cozy.

El equipo editorial
El equipo editorial
Durante los últimos 20 años, la prioridad de Enfemenino consiste en amplificar las voces de las mujeres. A través de nuestros contenidos, vídeos y eventos, queremos animar a nuestras comunidades …
