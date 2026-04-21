El blanco ya no es el rey del salón en 2026: estas alternativas triunfarán en las paredes de tu casa esta primavera

Publicado el 21/04/26 à 18:07 Por El equipo editorial

Esta primavera 2026 las paredes dejan de ser un simple fondo blanco para convertirse en el centro de la decoración, con cinco tendencias que cambian por completo el ambiente de casa.

No hay duda de que el blanco ha sido el gran protagonista en las paredes de muchas casas hasta ahora. El blanco daba luz, hacía que los pisos parecieran más grandes y combinaba con todo. Servía como fondo neutro para muebles y cuadros, casi como un uniforme discreto del hogar, y durante mucho tiempo casi nadie se planteó otra cosa.

Sin embargo, esta primavera 2026 cambia el guión : las grandes tendencias en paredes 2026 para primavera apuestan por color, textura y relieve. El blanco puro deja de ser obligatorio y parece ceder el paso a paredes que abrazan, que generan ambiente y hasta cuentan algo de quien vive allí.

Por qué en 2026 decimos adiós a las paredes blancas

El gusto por casas más cálidas ha desmontado el dominio de las paredes blancas. Quien teletrabaja, pasa más tiempo en casa o busca refugio después del día ya no quiere una sensación de hospital, sino colores suaves que den calma sin oscurecer los metros.

Ahí entran los neutros cálidos : beiges arena, tonos lino o greige claro. Pintar salón o dormitorio principal en paredes beige crea un efecto caja acogedor, perfecto para una tarde de peli, lectura o charla, sin perder la luminosidad que antes daba el blanco.

Las 5 tendencias de paredes que arrasan esta primavera 2026

La primera gran apuesta son esas estancias envolventes en beige, que funcionan muy bien en salones y dormitorios tranquilos. La segunda pasa por murales decorativos y papel pintado : motivos botánicos suaves, paisajes o geometrías grandes que convierten una pared del sofá o del cabecero en protagonista absoluta.

La tercera tendencia juega con varias texturas y colores claros en una misma estancia : una pared en pintura mineral, otra lisa en blanco roto, detalles en verde salvia o terracota suave. La cuarta apuesta son las molduras y panelados, que aportan un aire clásico en salones y cocinas muy sociales, y la quinta, las paredes con relieve, del yeso trabajado al microcemento, sin volver al gotelé.

Cómo aplicar las nuevas paredes de 2026 en tu casa esta primavera

En un piso pequeño o con poca luz compensa elegir una de estas tendencias como protagonista. Las paredes beige o una textura suave en tonos arena mantienen claridad y añaden profundidad. Si cuesta salir del blanco, un papel pintado ligero solo en la pared del sofá sirve como prueba sin riesgo.

También podemos apostar por papel pintado removible, paneles apoyados en la pared o zócalos de moldura que se quitan fácil. En cualquier caso, estas cinco ideas demuestran que ya no hace falta una reforma integral para despedirse del blanco y estrenar paredes con más carácter esta primavera.