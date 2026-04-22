Aldi solo la tendrá hasta el 26 de abril: esta flor que simboliza la pureza volará antes del Día de la Madre (por menos de 7€)

Aldi lanza el 22 de abril una hortensia blanca en oferta, justo antes del Día de la Madre en España, con unidades limitadas y un simbolismo que va mucho más allá del precio.

Elegir regalo para el Día de la Madre siempre genera dudas : el típico perfume, una joya, ese bolso que vio contigo en rebajas… todo gusta, pero ya no sorprende. Somos muchas las que buscamos algo más simbólico que les pueda gustar. Ahí entra en juego una flor muy concreta que Aldi ha reservado para estas fechas. Este miércoles 22 de abril, una semana antes del Día de la Madre en España, las tiendas de Aldi se llenan de la hortensia blanca, una planta en maceta que ronda los 40-50 centímetros de alto y cuesta 6,99 euros. Es la flor que muchos relacionan con la pureza y la paz, y es probable que se agote en horas ahora que llega una de las celebraciones más especiales del año.

Por qué la hortensia blanca de Aldi puede agotarse este 22 de abril

Las hortensias que llegan a Aldi dentro de la gama GARDENLINE son plantas de flor ya formadas, en maceta de unos 19 centímetros, pensadas tanto para interior como para exteriores protegidos. Por menos de siete euros, la maceta parece casi un ramo XXL : llena de pompones de flores blancas que decoran cualquier salón, recibidor o la mesa del desayuno del Día de la Madre. Además, si se tiene en cuenta que la hortensia es una de las flores preferidas para regalar en primavera, es fácil entender por qué muchas nos planteamos pasar por el súper este mismo 22 de abril.

© Aldi

El significado que hay detrás de una hortensia como regalo

La hortensia se asocia a la gratitud, la belleza y la abundancia, un cóctel muy ligado a la idea de maternidad. Es una planta generosa, llena de flores, que recuerda todo lo que una madre da sin esperar nada a cambio. Por eso muchos viveros la presentan como la planta-regalo perfecta para esta fecha.

El color blanco añade otra capa de significado : pureza, paz, serenidad y elegancia discreta. Regalar una hortensia blanca Aldi a tu madre transmite un agradecimiento tranquilo, sin estridencias, casi como decirle que su amor ha sido un lugar seguro. Colocada en su rincón de lectura o en la mesa del comedor, la planta mantiene ese mensaje visible cada día.

Cuidados fáciles para la hortensia blanca de Aldi

Por lo general, las hortensias son fáciles de cuidar. Necesitan mucha claridad, pero no sol fuerte ni directo : lo ideal es luz indirecta en una terraza en semisombra por ejemplo. El sustrato debe permanecer ligeramente húmedo; el truco casero consiste en meter el dedo en la tierra y regar solo cuando se note seca, aumentando la frecuencia cuando llegue el calor.

Prefiere ambientes frescos y resiste bien el verano, aunque se estresa con temperaturas muy altas, por lo que conviene tenerla dentro en los meses más duros. Conviene evitar que el agua se acumule en el plato y colocarla lejos de niños pequeños y mascotas, ya que no es una planta comestible. Con estos cuidados básicos, el regalo del 22 de abril puede seguir llenando de flores la casa durante muchos meses.