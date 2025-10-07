Olvídate del blanco en la pared de tu cocina: los decoradores confirman la gran tendencia que veremos este 2026

Frías, uniformes, impersonales: las cocinas blancas se despiden. En 2026, la tendencia cambia por completo. Llega el color, los materiales naturales y los ambientes cálidos. Este es el estilo que los decoradores ya anuncian como imprescindible. ¡Toma nota!

Durante mucho tiempo, la cocina blanca se consideró un símbolo de modernidad. Elegante, sí, pero dejaba poco espacio para la personalidad y la historia del hogar. Sin embargo, algunos diseñadores de interiores observan un creciente cansancio frente a la uniformidad. Este minimalismo extremo suele carecer de emoción.



En un día a día cada vez más centrado en el hogar —sobre todo en otoño e invierno—, las personas buscan interiores que se parezcan a ellas: cálidos, expresivos y llenos de vida. Este cambio no afecta solo al color de los muebles, sino que refleja una evolución en nuestra relación con el espacio. Es posible que busquemos cada vez más una cocina que cuente una historia, que exprese identidad y estilo de vida.



Las superficies ultra lisas y blancas se perciben ahora como demasiado frías, sin alma. En cambio, los materiales naturales, las texturas rústicas y los tonos envolventes conquistan por su autenticidad. El resultado: se avecina un verdadero giro decorativo para 2026.

Colores profundos y texturas naturales: la cocina se vuelve expresiva

Si ya lo vimos con las tendencias de cocinas para 2025, este próximo año de 2026 también parece haber acabado con el blanco impersonal: llegan los colores intensos y los materiales sensoriales.

Verde bosque

Terracota

Ocre

Burdeos

Azul profundo

Son tonos cálidos, a veces inesperados, que cambian la cocina en un espacio acogedor y relajante. Según 20 Minutos, “crean instantáneamente una atmósfera intensa, pero nunca agobiante”. Un estilo que recuerda al encanto mediterráneo. Pero el color no lo es todo: la combinación de materiales marca la diferencia.



Las cocinas de 2026 apuestan por el contraste —frentes acanalados de madera, encimeras de piedra veteada, azulejos tipo zellige, tiradores de latón envejecido—, casi siempre en acabado mate para evitar huellas y reforzar la suavidad visual. En cuanto a la iluminación, triunfan las lámparas de cerámica o las pantallas de ratán, que aportan una luz tenue y cálida. Este juego de texturas rompe la monotonía y estimula los sentidos. Ya no se busca coordinarlo todo, sino crear armonía a través del contraste, logrando ambientes ricos y acogedores.

@gardinerofengland_ Step into the future of kitchen design. Our 2026 trends showcase luxury, texture, and craftsmanship - from fluted cabinetry to statement gold handles. Each design is crafted in Britain and tailored to elevate your home. Explore the inspiration and start planning your bespoke kitchen today. [Link in bio] #LuxuryKitchens #KitchenTrends2026 #MadeInBritain #KentHomes #InteriorDesignStudio #HighEndInteriors #DreamKitchen #LuxuryRenovation ♬ Hey, look at this! Look! - aqunos

Claves para adoptar la tendencia sin errores

Como comentábamos, en las cocinas de este año se imponen los tonos terrosos (ocre, arena, arcilla), el mobiliario de ratán, las cestas colgantes, la vajilla artesanal o las lámparas de cuerda natural. En verano, estos interiores brillan por su colorido; en invierno, reconfortan con su calidez.



¿El objetivo? Crear un ambiente acogedor y evocador sin salir de casa. Y para adoptar esta tendencia sin renovar por completo tu cocina, bastan algunos gestos simples: Elige un color protagonista (verde salvia, burdeos, azul noche) y aplícalo en los muebles bajos, la pared o los accesorios. Combínalo con máximo dos materiales para evitar la sobrecarga: por ejemplo, madera natural con piedra o travertino con metal negro.

Juega con la iluminación cálida, preferiblemente en fibras naturales o cerámica.

En 2026, la decoración da un giro hacia espacios más humanos y auténticos, lejos de los ambientes perfectos y fríos de catálogo. La cocina se consolida como el verdadero corazón del hogar: un lugar de vida, de encuentro y de emociones compartidas.