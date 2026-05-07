Olvídate de las víboras en el jardín: este error tan típico que todos cometemos después de fuertes lluvias las atrae en masa

Después de una fuerte tormenta de verano, cuando los charcos desaparecen y vuelve el sol, muchos jardineros creen que el peligro ya pasó. Sin embargo, algunos expertos describen un aumento de aproximadamente un 42 % en las observaciones de víboras durante las 72 horas posteriores a lluvias intensas cerca de viviendas. Este pico de actividad ocurre a solo unos metros de la casa, justo cuando la gente vuelve tranquilamente a disfrutar del jardín.

El gesto problemático es de una banalidad sorprendente: levantar con las manos desnudas, a veces incluso en sandalias, juguetes infantiles, cubiertas de areneros, lonas de piscina, herramientas o tablas dejadas en el suelo para que se sequen. Según asociaciones herpetológicas y veterinarios de urgencias, cerca del 90 % de los propietarios de jardines adoptan esta rutina de forma espontánea. Pero estas superficies oscuras, calentadas por el sol después de la lluvia, se convierten en refugios ideales para las víboras.

¿Por qué las víboras adoran el período después de la lluvia?

Las víboras áspid y las víboras europeas, como todas las serpientes, son animales ectotermos. Su organismo funciona correctamente cuando su temperatura corporal se sitúa entre 25 y 30 °C. Las lluvias tormentosas enfrían bruscamente el suelo varios grados, según asociaciones herpetológicas citadas por Mon Jardin Ma Maison. Sus refugios naturales, como taludes o setos, también pueden inundarse. Entonces las serpientes abandonan estas zonas demasiado frías y buscan urgentemente superficies que acumulen calor, muchas veces muy cerca de las viviendas.

Las chapas metálicas, baldosas de terraza, lonas de plástico, juguetes grandes o montones de leña expuestos al sol aumentan su temperatura mucho más rápido que la tierra húmeda. Los paisajistas de la UNEP también describen los muros de piedra seca y los montones de piedras como corredores de caza privilegiados después de la lluvia. Estudios citados por Nostrodomus indican que un montón de compost puede estar entre 5 y 10 °C más caliente que el aire ambiente, lo que atrae roedores, lagartijas… y, por tanto, víboras.

El error común que aumenta el riesgo de mordedura

Cuando vuelve el sol, la tentación de poner todo en orden para que los niños vuelvan a jugar es muy grande. Es entonces cuando muchas personas levantan felpudos, macetas, cajas de juguetes o tapas de areneros sin mirar debajo. Este error tan habitual ocurre muy cerca de la casa.

Para una víbora sorprendida bajo un objeto oscuro aún tibio, este gesto equivale a una agresión. La serpiente intentará primero huir, pero si se siente atrapada entre la mano, el pie o el cuerpo de un niño y el objeto levantado, la mordedura defensiva se vuelve más probable. Las asociaciones como SOS Serpientes estiman, sin embargo, que el 80 % de las intervenciones tras mordeduras podrían evitarse mediante una inspección preventiva del jardín y un simple cambio de hábitos.

La buena rutina después de la lluvia para un jardín más seguro

En lugar de prohibir el acceso al jardín después de cada tormenta, es mejor adoptar una pequeña rutina de unos minutos cuando el suelo empieza a secarse. Reduce claramente los riesgos y sigue siendo compatible con la vida familiar normal.

Equiparse: usar zapatos cerrados, guantes y una herramienta de mango largo para mover objetos.

Revisar los alrededores: comprobar felpudos, macetas, escalones y muros bajos.

Levantar a distancia: girar juguetes, lonas y tablas usando una herramienta.

De cara al futuro, mantener una franja de césped corto de un metro alrededor de la casa e instalar un compostador cerrado con base de rejilla ya limita mucho los posibles refugios.