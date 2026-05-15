Olvídate de los suelos brillantes en la cocina: esta es la tendencia que triunfará en 2026, según una diseñadora de interiores

Actualizado el 15/05/26 à 10:43 Por El equipo editorial

En algunas casa, la decoración de la cocina se repite: electrodomésticos brillantes, frentes lacados, tiradores metálicos, focos LED que reflejan todo. Cuando además el suelo está barnizado o es muy brillante, cada paso devuelve la luz y crea una sensación de desorden constante, incluso cuando todo está recogido. Muchos decoradores señalan ahora este exceso de brillo como uno de los principales responsables de la fatiga visual.

Ante esta situación, surge una tendencia clara para 2026: el suelo de cocina mate, pensado para crear un auténtico equilibrio visual en una estancia ya muy cargada de estímulos. Los diseñadores están sustituyendo los suelos tipo espejo y los parqués ultra brillantes por acabados suaves, casi empolvados, que absorben la luz en lugar de reflejarla. El concepto es sencillo, pero el cambio en la percepción del espacio es notable.

Por qué el suelo mate en la cocina relaja la vista

En una cocina, el suelo ocupa la mayor superficie continua dentro del campo visual. Si brilla, multiplica los reflejos de acero inoxidable, vidrio y LED. En cambio, los acabados mates funcionan como un fondo neutro y calmado. “Los suelos muy brillantes pueden dar una sensación de reflejo excesivo y de espacio comercial. Los acabados mates crean una base arquitectónica más silenciosa. Absorben la luz, lo que aporta a la cocina una sensación de estabilidad y profundidad en lugar de exceso de brillo”, explica la diseñadora de interiores Shelley McIlroy en una entrevista con House Digest.

La diseñadora también destaca el confort en el día a día: “Los acabados mates disimulan mucho mejor los arañazos, el polvo y el desgaste cotidiano que las superficies brillantes”, señala. “Las cocinas ya contienen muebles, iluminación y elementos metálicos; un suelo de bajo brillo suaviza el espacio”, añade.

La ausencia de reflejos reduce el “ruido visual”, hace menos visibles las migas y pequeñas marcas, y además puede ofrecer una mejor adherencia en caso de derrames de agua.

Qué materiales escoger para un suelo de cocina mate

Buena noticia para quienes estén pensando en renovar el suelo: “La mayoría de los revestimientos existen en versión mate”, recuerda Shelley McIlroy. La madera, el gres porcelánico, la piedra natural o el vinilo rígido pueden encontrarse en acabados sin brillo. “Me atrae especialmente el roble blanco mate y la piedra caliza o el mármol suavizado”, comenta la experta.

“Cuando un material tiene un movimiento natural, el acabado mate permite que ese carácter se exprese sin deslumbrar. El ambiente resulta más europeo y menos industrial”, describe.

Este tipo de superficies también encajan bien con interiores más elaborados: “Dan la sensación de un conjunto cuidadosamente diseñado en lugar de un decorado recién sacado de una caja”, añade.

Los suelos mates acompañan muy bien interiores con mezcla de estilos —antigüedades, maderas envejecidas o metales sin lacar— sin competir con ellos. Tonos como madera miel, beiges piedra o grises cálidos refuerzan ese efecto relajante y atemporal en la cocina.

Cómo crear una cocina equilibrada alrededor de un suelo mate

Un suelo mate marca el tono del espacio, pero el resto de la decoración también es clave. Shelley McIlroy recomienda integrarlo en ambientes cálidos como el estilo escandinavo, Japandi o inspiraciones europeas.

“Los suelos mates funcionan especialmente bien en cocinas de estilo transicional o de inspiración europea que ponen en valor los materiales naturales y una pátina sutil”, señala.

“Combínalos con encimeras suaves, metales sin lacar, muebles integrados y maderas cálidas”, aconseja.

Para mantener esa sensación de calma en el día a día, conviene ser coherente: acabados mates bajo los pies, tonos suaves y pocos contrastes agresivos.