Ana Mena lo ha vuelto a hacer. Las redes arden ante su versión de un tema clásico de Rocío Dúrcal, que logra emocionar desde la primera a la última nota.

Rocío Dúrcal es uno de los grandes nombres de la música española, que sin embargo, resulta bastante desconocido para las nuevas generaciones. La malagueña Ana Mena ha querido cambiar esto rindiéndole un sentido homenaje, y la mejor forma que ha encontrado para hacerlo es grabar uno de los temas que más éxito cosechó en su tiempo en voz de la cantante ya desaparecida.



Claro que algo así no está a la altura de cualquiera. Cuando grabas la versión de un tema famoso como La gata bajo la lluvia, va a ser inevitable que la gente haga comparaciones con el original, y tratándose de una cantante con tanto talento como Rocío Dúrcal, no era fácil salir bien parada.



Sin embargo, después de escuchar el resultado final, podemos asegurar, no solo que ha superado el reto con nota, sino que, muy probablemente ha conseguido lo que parecía imposible: que esta bella canción suene todavía mejor en su voz que en la de Rocío Dúrcal.

Una artista muy versátil

La carrera de Ana Mena parece no tener techo. Principalmente porque la artista ha demostrado una gran versatilidad, logrando además triunfar en todo aquello en lo que se involucra. Tanto en la interpretación como en la música, Ana Mena llegó al estrellato pegando una patada en la puerta con su extraordinario talento.



Y lo mejor de todo es que gracias a esa versatilidad, nunca agota nuestra capacidad de sorpresa. En el terreno musical ha tocado casi todos los palos, desde el flamenco al pop pasando por el reggaeton, y siempre rayando a la máxima altura. Lo que no esperábamos era encontrarnos con una Ana Mena romántica y nostálgica que pusiera su voz al servicio de un tema como La gata bajo la lluvia, pero la malagueña ha vuelto a demostrar que no hay reto que se le resista.

La increíble versión de un tema legendario

Con un acompañamiento musical minimalista y poniendo todo el protagonismo en lo vocal, esta versión de Ana Mena ha logrado algo realmente difícil. Mantener la esencia de la versión original pero dándole un toque propio que la identifique. En algunos pasajes de la canción la voz de Ana tiene notables resemblanzas con la de Rocío, algo que sin duda tiene toda la intención, pero nunca deja de poner su estilo personal, logrando que un tema legendario como éste suene todavía mejor.



Es complicado que no se te ponga la piel de gallina oyendo la letra y sintiendo la voz, aterciopelada en ocasiones, desgarrada en otras, de Ana Mena. Aquí te dejamos su versión para que tú misma lo compruebes.

