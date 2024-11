Piratas del Caribe 6: ¿Podría ser el momento de decir adiós a Johnny Depp y Jack Sparrow?

¿Es hora de despedirnos de Jack Sparrow? Con la llegada de Piratas del Caribe 6, surge la gran pregunta: ¿seguirá Johnny Depp al timón o tendremos que imaginar un nuevo capitán para la saga?

Lo que ya hemos visto

En 2017 salió la última de las películas de la saga Piratas del Caribe que comprende cinco películas. Cada una de las películas de la saga que se han estrenado hasta ahora son una continuación de la anterior, en orden cronológico los títulos son:

Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra (2003) Piratas del Caribe: El cofre de la muerte (2006) Piratas del Caribe: En el fin del mundo (2007) Piratas del Caribe: Navegando en aguas misteriosas (2011) Piratas del Caribe: La venganza de Salazar (2017)

El carisma de Johnny Depp encarnando al pirata Jack Sparrow logró ganarse a la audiencia y permitió que Depp recibiera una nominación al Óscar para la categoría de Mejor Actor.

En 2020 se insinuó que Disney trabajaba en dos proyectos relacionados con la saga y su multimillonaria franquicia. Por un lado se hablaba de una cinta predominantemente femenina en la que destacaba el papel protagonista de Margot Robbie. La segunda película de la que se habló fue un reboot a cabo del guionista de la franquicia Ted Elliott y de Craig Mazin, creador de Chernobyl y la adaptación televisiva de The Last of Us.

Hace dos años, era la propia protagonista de Barbie la que confirmaba la cancelación del reboot en una entrevista para Variety, indicando que el proyecto estaba ''muerto para Disney’’.

Las novedades

Para sorpresa de los fans, estas noticias han dado un giro total y se acaba de confirmar que sí habrá dos nuevas películas. El periodista Jordan Ruimy del medio especializado en cine World of Reel afirmaba que el inicio del rodaje está previsto para finales de 2025 y que se llevará a cabo en San Vicente y las Granadinas y sí contarían con Margot Robbie. Una de las películas es la que contará con Robbie y un elenco principalmente femenino, mientras que la otra contará con actores jóvenes cuyos nombres todavía no se han dado a conocer.

La principal duda es la presencia o no de Depp en estas nuevas entregas. Parece que el productor Jerry Bruckheimer aseguró que le gustaría contar con él "Me encantaría tenerle en la película. Es un gran actor y un buen amigo”. Lo que no parece tan claro es que Disney esté dispuesto a contar con él después del mediático divorcio entre Depp y Amber Heard y a la actitud del actor estadounidense en el set de rodaje. Estos factores son los que hacen presagiar la ausencia del muso de Tim Burton en la nueva aventura.

El propio actor ya avisó en el Daily Mail que no quería volver a trabajar con Disney nunca más debido al trato que le dieron durante la controversia con Amber Heard incuso aunque eso supusiera renunciar al pago de 20 millones de dólares que sería su caché por una sexta entrega. Aunque Bruckheimer sigue ansioso por la participación de Depp, no se extraña del resentimiento del actor al haber sido retratado públicamente como un abusador.