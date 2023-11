En memoria de Matthew Perry: Central Perk, el café inspirado en Friends abre sus puertas en Boston

El emblemático Central Perk, el café donde la pandilla de Friends compartió risas y confidencias, ha trascendido la pantalla para instalarse en la bulliciosa Newbury Street de Boston. Hoy14 de noviembre será la fecha marcada en el calendario para que los fanáticos y amantes de la serie disfruten de este nuevo santuario del café y la nostalgia.

La noticia, que emocionará a los seguidores más acérrimos de Friends, llega después de una espera que involucró el retraso en la apertura debido al triste fallecimiento de Matthew Perry el pasado 28 de octubre. En un emotivo gesto, la inauguración rendirá homenaje al actor, que dio vida al sarcástico pero entrañable Chandler Bing.



El local de 790 metros cuadrados es fruto de la colaboración entre Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment y CenPer. Adentrarse en Central Perk es sumergirse en un universo de recuerdos inspirados en Friends y guiños a los personajes que han dejado una huella imborrable en la cultura pop.



El sofá naranja de proporciones épicas, símbolo de tantos encuentros y confesiones en la serie, ocupa un lugar privilegiado. Además, las tazas de café se visten con citas icónicas de cada uno de los seis amigos, añadiendo un toque personalizado a la experiencia del café.

Matthew Perry Honored at First Permanent Central Perk Coffeehouse — See Inside (Exclusive) https://t.co/Sz7zrwl82D — People (@people) November 13, 2023

El día de la inauguración, Central Perk Coffeehouse distribuirá exclusivamente la portada de Chandler Bing, "¿Puedo interesarte en un comentario sarcástico?", como un tributo al legado de Matthew Perry. Un gesto que sin duda hará sonreír a los fans que han compartido risas y lágrimas con el elenco a lo largo de los años.



A pesar de la evocación de momentos emblemáticos de la serie en la tienda, los creadores han dejado claro que Central Perk no pretende ser una réplica exacta del set original. Glen Coben, fundador y diseñador principal de Glen & Co Architecture, explica que están más enfocados en ofrecer una interpretación moderna de cómo sería el café en 2024.



Desde la fuente de la secuencia de apertura de Friends hasta el clásico piso de mosaico en blanco y negro, cada rincón está impregnado de la esencia de la serie. Incluso el icónico sofá naranja tiene su propio espacio semiprivado, invitando a los visitantes a sumergirse en detalles de color brillante y a crear sus propias historias en este lugar especial.



La idea de dar vida a Central Perk en la actualidad ha sido gestada durante mucho tiempo. Diseñado como un espacio cálido y acogedor, busca capturar la esencia de los pequeños y grandes momentos que marcaron la vida de los personajes de Friends. Kathleen Wallis, vicepresidenta de entretenimiento temático global de Warner Bros. Descubrimiento, destaca que la serie cumplirá 30 años el próximo año, manteniendo su atractivo global con temas universales que todos los veinteañeros pueden identificar.



En cuanto a la oferta gastronómica, Central Perk está diseñado para recibir visitantes en cualquier momento del día. Desde platos locales y cervezas artesanales por la noche hasta opciones de café con nombres tan divertidos como "How You Doin'?" y "Pivot Blend", el menú rinde homenaje a momentos y personajes queridos de Friends.



Los clientes también podrán llevarse a casa recuerdos, desde sudaderas hasta imanes con el lema "Eres mi langosta", específicos de Boston. Tom Colicchio, inversor y asesor de Central Perk, señala que la marca Friends es una garantía de éxito y espera que la gente haga de este café su lugar diario.