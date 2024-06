Los mejores estrenos de cine que llegan a la gran pantalla este 28 de junio

Prepara las palomitas, acomódate en tu asiento y disfruta de las nuevas historias que el cine nos tiene preparadas y que te dejarán sin aliento.

La última semana del mes promete ser una fiesta para los cinéfilos. Este 28 de junio, las salas de cine se engalanan con una variedad de estrenos que satisfarán los gustos de todo tipo de espectadores. Desde películas de acción hasta conmovedores dramas independientes, la cartelera se renueva con propuestas emocionantes y frescas.



A continuación, te presentamos un vistazo a las producciones más destacadas que llegan a la pantalla grande, para que planifiques tu fin de semana cinematográfico.

Gru 4. Mi villano favorito

Un nuevo integrante se suma al hogar de Gru y Lucy, con la voz de Florentino Fernández y Patricia Conde, respectivamente: su pequeño hijo. La pareja, ahora unida en matrimonio, combate el crimen junto a sus seres queridos en la llamada Alianza Contra el Mal. Sus niñas adoptadas también se involucran más en esta importante misión.



Sin embargo, la fuga de un malhechor llamado Maxime Le Mal pondrá a prueba a toda la familia, llevándolos a tomar difíciles decisiones que los llevarán al límite.

Horizon: An American saga - Capítulo 1

Esta narración polifacética explora las raíces de Estados Unidos, centrándose en la colonización y el establecimiento de comunidades en las tierras occidentales. La trama se desarrolla en torno al conflicto interno que dividió al país entre 1861 y 1865, abarcando los períodos anterior y posterior a esta contienda.



A través de una odisea emocional, se presentan las diversas perspectivas de núcleos familiares, allegados y rivales en su afán por conquistar la fascinante región del Lejano Oeste. La producción, enmarcada en el género western, relata cómo este territorio fue poblado mediante la determinación, el esfuerzo y el sufrimiento de numerosos individuos.

Invasión

En un escenario cercano, la tierra ha sido conquistada por seres de otro mundo. Durante la noche más desafiante y extensa que jamás hayan enfrentado, diversos grupos de personas se verán obligados a superar sus diferencias para sobrevivir.



Un trío de militares españoles busca refugio en una planta industrial, mientras que una pareja dedicada a la ciencia se encuentra a solas con un ser extraterrestre capturado. En otro lugar, un par de cautivos de facciones opuestas esperan en una celda.



Todos ellos deberán aprender a confiar en aquellos a quienes consideraban enemigos. Esta historia explora cómo, en circunstancias extremas, la cooperación con el supuesto enemigo puede ser la clave para la supervivencia frente a una amenaza común que ha sometido a nuestro planeta.

Descubre a continuación la lista completa de estrenos programados para este 28 de junio:

Horizon: An American saga - Capítulo 1

Reparto: Sienna Miller, Sam Worthington, Kevin Costner.

Dirigida por Kevin Costner.



Gru 4. Mi villano favorito

Reparto: Pierre Coffin, Steve Carell, Kristen Wiig.

Dirigida por Patrick Delage, Chris Renaud.



Casa en llamas

Reparto: Maria Rodríguez Soto, Emma Vilarasau, Enric Auquer.

Dirigida por Dani de la Orden.



Kinds of Kindness

Reparto: Emma Stone, Willem Dafoe, Jesse Plemons.

Dirigida por Yorgos Lanthimos.



On the Go

Reparto: Chacha Huang, Omar Ayuso, Julia de Castro.

Dirigida por Julia de Castro, María Gisèle Royo.



Invasión

Reparto: Fran Berenguer, Claudia Salas, Álvaro Rico.

Dirigida por David Martín-Porras.



El amigo de todos

Dirigida por José Antonio Quirós.



Kill Boy

Reparto: Jessica Rothe, Bill Skarsgård, Famke Janssen.

Dirigida por Moritz Mohr.



Shayda

Reparto: Lucinda Armstrong Hall, Leah Purcell, Zar Amir Ebrahimi.

Dirigida por Noora Niasari.



Third Week

Reparto: Aaron Poon, Richard Vetere, Edu Díaz.

Dirigida por Jordi Torrent.