Gal Gadot revela detalles y desafíos de su papel como Cleopatra en la nueva película

En una exclusiva entrevista con la revista Flaunt, la carismática actriz Gal Gadot ha compartido detalles adicionales sobre su emocionante papel como Cleopatra en la próxima película.

Gadot, conocida por su compromiso con personajes femeninos fuertes y bien desarrollados, está decidida a llevar a cabo proyectos que rompan los moldes tradicionales de representación femenina en el cine.



La interpretación de Cleopatra a cargo de Gadot promete ser un giro refrescante en comparación con la icónica versión de 1963, protagonizada por Elizabeth Taylor y Richard Burton.



En contraste con la versión anterior, que fue escrita y dirigida por hombres, el enfoque de esta nueva película será completamente diferente. Un equipo de mujeres se encargará de la dirección, en sintonía con la visión de Gadot de presentar personajes femeninos más auténticos y multifacéticos en la pantalla grande.



En la entrevista, Gadot expresa su firme intención de destacar un aspecto diferente de Cleopatra, centrándose en sus habilidades como líder y gobernante en lugar de definirla únicamente por sus relaciones con hombres poderosos como Marco Antonio y Julio César. La actriz considera que la imagen popular de Cleopatra se ha simplificado a menudo y está decidida a desenterrar aspectos menos conocidos y admirables de su personalidad y legado.

¿Cuándo se estrenará 'Cleopatra'?

Lamentablemente, hasta el momento no se ha anunciado una fecha de estreno específica para la película "Cleopatra". El equipo detrás del proyecto, incluida la talentosa actriz Gal Gadot y la directora Kari Skogland, se está tomando el tiempo necesario para asegurar que la película capture de manera adecuada la esencia y la importancia histórica de Cleopatra. A medida que la producción avanza y más detalles se vuelvan disponibles, los fanáticos de Gadot y los entusiastas del cine podrán estar atentos a futuros anuncios sobre la fecha de estreno.

Gal Gadot y sus emocionantes desafíos cinematográficos

Gadot no solo se encuentra inmersa en la preparación para su papel como Cleopatra, sino que también ha estado cautivando al público con su última película, "Agente Stone", estrenada en Netflix.



Además, ha asumido un emocionante reto al interpretar a la villana original en una adaptación musical de "Blancanieves". A través de estos proyectos, Gadot demuestra su versatilidad actoral y su disposición para explorar una amplia gama de roles.



Sin embargo, su pasión por la diversidad no se detiene aquí, ya que también está trabajando en la reimaginación contemporánea de "To Catch A Thief" de Alfred Hitchcock, impulsada por su propia compañía de producción. Su dedicación a proyectos eclécticos resalta su habilidad para asumir roles desafiantes y cautivadores en la industria del cine.