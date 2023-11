Los actores, gracias a la gestión de su sindicato, tendrán ahora una mayor protección en escenas delicadas que implican desnudos o sexo simulado.

Las escenas de sexo siempre han resultado incómodas para los actores y actrices de Hollywood. Tener que mostrarse desnudos o incluso tener contacto físico en un set de rodaje ante decenas de personas es una situación para la que no es fácil estar preparado mentalmente. Sin embargo hasta hace muy poco, esto era algo con lo que tenían que lidiar sin más alternativa si querían poder acceder a obtener un papel en una película.



El Sindicato de Actores(SAG-AFTRA) ha trabajado con empeño para poder cambiar esta situación, y finalmente ha logrado su objetivo. Gracias a la presión ejercida se ha reconocido finalmente la figura de los coordinadores de intimidad, algo que aunque ya existía en producciones de forma puntual, ahora podrá ser solicitado por cualquier artista sin temor a que se ejerzan represalias por su demanda.

Coordinadores de Intimidad ¿Qué función tienen?

La función principal de los coordinadores de intimidad es facilitar que los actores y actrices se sientan cómodos durante los rodajes que implican escenas de desnudez o actos sexuales. Tienen contacto directo con éstos y escuchan sus peticiones, buscando la forma de que las mencionadas situaciones les resulten lo menos violentas posible.



Los coordinadores de intimidad pueden solicitar que se reduzca el número de trabajadores en el set hasta el mínimo imprescindible, encargarse de que los artistas permanezcan sin ropa solo el tiempo estrictamente necesario, o, en general, tomar cualquier medida en colaboración con el jefe de producción y el director para que este tipo de escenas se desarrollen de la forma más cómoda para ellos.



Además también se encargan de que no se sobrepase lo estipulado por los propios actores, previniendo así cualquier posibilidad de extralimitación o acoso por parte de compañeros de rodaje o cualquier otro miembro del personal.

Testimonio de actores y actrices

La decisión se ha tomado después de escuchar numerosos testimonios, tanto de actores como de actrices, que han dejado de manifiesto que a los estudios les importaba bastante poco este tema, y que no hacían nada por ponerle remedio. Con la nueva regulación ahora tienen la tranquilidad de que estas situaciones en las que se veían obligados a aceptar situaciones que les incomodaban, no volverán a repetirse.



La nueva realidad implica, sin embargo, la necesidad de conseguir más personal cualificado para llevar a cabo esta tarea, ya que hasta ahora la figura del coordinador de intimidad no estaba regulada y únicamente se recurría a ellos en algunas producciones.