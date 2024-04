¡Supergirl renace! Milly Alcock ('La casa del dragón') da vida a la heroína en una nueva era para DC

La joven actriz interpretará a la prima de Superman en la película Superman: Legacy

Kara Zor-El aparecerá en la película de Superman antes de tener su propia película de Supergirl en la nueva etapa de DC Studios.





El Universo DC confirma fichaje

DC Studios ha confirmado que ya tiene fichaje para la próxima Supergirl y no es nada menos que la australiana Milly Alcock. La actriz se hizo mundialmente famosa por su interpretación de Rhaenyra Targaryen en la primera temporada de “House of the Dragon” de HBO y ahora dará vida a la Mujer de Acero del Universo DC encabezado por James Gunn y Peter Safran.

Ha sido el propio Gunn quien lo ha confirmado en su cuenta de Instagram, indicando que formará parte del elenco de Superman: Legacy, prevista para el 11 de julio de 2025 y que más tarde tendrá el papel protagonista de Supergirl: Women of Tomorrow. El codirector ejecutivo de DC Films escribió: "Es exacta. Milly es una joven actriz con un talento fantástico y me entusiasma que forme parte del DCU (Universo de DC) (...) Encarna a Kara tal y como la imaginaron Tom King, Bilquis Evely y Ana Nogueira”.

Y es que la película estará basada en los cómics escritos por King (escritor) y Evely (ilustradora). Nogueira será la guionista del proyecto del que todavía se desconoce quién será el director.

Los próximos estrenos de DCU

Ana Nogueira (“The Vampire Diaries”) fue contratada recientemente en noviembre por lo que el proyecto está en sus fases más tempranas, pero es muy probable que Alcock haga su aparición en el film de su primo en Superman: Legacy.

El cómic en el que se basará la película fue escrito en 2022 “Woman of Tomorrow” y a diferencia de su primo Kal-El, que abandonó el planeta Krypton cuando era un bebé, Kara crece viendo la destrucción de su planeta hasta los 14 años que viaja a la Tierra. De este modo, según explicó Gunn en 2023 al presentar los primeros 10 títulos de la DCU esto hace que sea un personaje mucho más duro de lo que podamos esperar, ya que ha estado expuesta a la violencia y la muerte durante sus primeros años de vida: "Ella no es exactamente la Supergirl que estamos acostumbrados a ver".

Este film forma parte del proyecto Gods and Monsters que anunciaron Gunn y Safran en 2023 por el cual el estudio pretende unificar y conectar de "manera coherente" a los personajes y las historias que forman parte del universo ficticio de sus superhéroes.