A pesar de la huelga en Hollywood, el CEO de la cadena HBO comparte buenas noticias sobre sus series originales.

Las huelgas de guionistas y actores de Hollywood han causado retrasos y cancelaciones de rodaje. Finalmente Casey Bloys convocó una rueda de prensa para dar novedades. Se confirmó el año de estreno de las próximas producciones: la segunda temporada de House of the Dragon, así como la tercera parte de The White Lotus y Euphoria.

House of the Dragon

La precuela de Game of Thrones tendrá ocho episodios y se estrenará a mediados de 2024. La información que compartió Bloys es que ya han terminado de rodar y se encuentra en proceso de post-producción. En la reunión mantenida con los periodistas, el CEO incluso compartió contenido exclusivo para examinar sus impresiones, pero los detalles permanecerán en secreto al menos unas semanas más. Lo que sí admitió en cocreador de la serie, Ryan Condo es que la nueva temporada será “un festín muy sangriento”.

Esta serie de ficción se basa en el libro de George R.R. Martin titulado Fuego y Sangre. Los hechos se desarrollan 200 años antes de la Guerra de la Conquista y se centra en el pasado de la casa Targaryen. En los nuevos capítulos se contará con los actores Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans.

Para los amantes de la franquicia, Bloys dio otra buena noticia: El próximo año comenzarán a grabar A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Debido a la huelga de SAG-AFTRA, no han podido concretar ningún nombre de los actores que darán vida a los personajes.

Loading...

The White Lotus

El éxito de HBO The White Lotus obtuvo 23 nominaciones al Emmy en su segunda temporada. Debería haber comenzado su tercera en mayo, pero la huelga de guionistas causó ciertos inconvenientes. Tras el retraso, se prevé que haya que esperar hasta 2025 para poder disfrutar de los nuevos episodios. Hemos conocido además detalles como que la nueva entrega será en Tailandia y contará con el regreso de la actriz Natasha Rothwell en el papel de Belinda Lindsey.

Euphoria temporada 3

La tercera temporada de esta serie ha sido anunciada para 2025. Su creador Sam Levinson avisó que la nueva intriga tendrá una temática tipo “cisne negro” explorando el mundo corrupto a través del personaje de Rue, que ya le valió dos premios Emmy a Zendaya.

Los otros actores Sydney Sweeney, Alexa Demie, Jacob Elordi y Maude Apatow seguirán representando estudiantes adolescentes en su universo de drogas, amor y crimen.