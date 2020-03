Con tres defensores en plató y las recompensas siempre a su disposición, Rocío Flores se ha convertido en una de las concursantes más criticadas del último debate de Supervivientes, Conexión honduras y, para sorpresa de la audiencia, a la hija de Antonio David le ha salido una nueva enemiga de lo más inesperada, ¡Lara Álvarez!

Ya lo decía hace unas semanas Yiya con todo el orgullo, ‘’Rocío Flores siempre tiene cara de estar oliendo mierda’’, lo que no esperábamos es que acabara pensándolo hasta la presentadora de los directos desde Honduras. Después de que la audiencia alucinara con el problemita técnico de Lara Álvarez con un micro abierto de lo más travieso en el que la audiencia entera pudo escuchar como la asturiana se quedaba a gusto criticando a los haters que no paran de insultarle en las redes sociales asegurando que ‘’la gente es retrasada’’, el fuerte carácter de Lara ha vuelto a convertirse en protagonista de la noche debido a un rifirrafe con Rocío Flores.



El calamar de la discordia



La última prueba de recompensa por parejas consistía en mantener el equilibrio evitando que cayera al suelo una pesada vasija; Cristian y Rocío, que no destacan precisamente por ser la calma y la paz en persona eran descalificados por hacer trampas justo antes de finalizar la prueba, una decisión de la organización que desataba el ya clásico y rutinario malestar de la nietísima de Rocío Jurado.



Roro no dudaba en echarle la culpa de la derrota a su compañero Cristian, mientras gran parte de la audiencia defendía al hermano de Sofía Suescun: ‘’Qué vergüenza Rocío echándole la culpa a Cristian porque han perdido, chica habéis sido descalificados porque no parabas de hacer trampas mil veces, Lara te dijo que cierres los ojos y tú ni caso’’, podíamos leer en algunos comentarios de Twitter. La verdad es que ambos concursantes se saltaron las normas de la prueba y no cumplieron con las reglas impuestas por Lara Álvarez, pero del dicho al hecho hay un trecho y para Rocío todo lo que hace o dice es la verdad y nada más que la verdad, así que enfadadísima con su eliminación y a punto de romper a llorar, comenzó a lanzar caras de asco a troche y moche y en todas las direcciones, una situación que no le moló ni medio pelo a Lara Álvarez que le preguntó qué era lo que le ocurría a la concursante para tener esa expresión facial tan desagradable, a lo que Rocío aprovechó para seguir culpando a Cristian, vamos, lo típico.



Al final y para calmar las aguas, Lara repartió un calamar de ‘consolación’ entre los perdedores del equipo y lo que parecía una solución amistosa para evitar más problemas se convirtió en la comidilla de Twitter, que no entendía como Lara le daba comida a unos sí y a otros no. ‘’Creo que es hora de quitar a Lara, el año pasado fue muy borde y lo hizo fata… este año aún peor. ¿Por qué no ponen a otra?’’, ‘’¿Qué le pasa a Lara con Rocío? Hasta que no ha encontrado la gresca no ha parado…’’, ‘’hasta a Lara le cae mal Rocío Flores’’, ‘’no se le nota casi nada a Lara que no soporta a Rocío. Un pelín solo’’ o ‘’Lara fuera, está demasiado subidita y cada vez lo hace peor. Otra se lo merece mas’’, son solo algunas de las críticas que ha recibido Lara por favorecer a uno de los equipos perdedores. Eso sí, no penséis que Lara es la única que tiene haters, la hija de Antonio David también se está ganando a pulso la enemistad con varios grupetes de la audiencia: ‘’Encima la florero se pone chula con Lara y lleva toda la prueba dando por c**o’’, ‘’La tía vive con cara de asco todo el tiempo, se queja por todo cuando encima no hace nada. Yo si fuera alguien del programa le hubiera echado una bronca’’. ¡Tiene que haber de todo en la villa del señor!



Rocío, la eterna protegida de Mediaset



Siendo completamente sincera, me hace un poco de gracia que la gente aproveche el anonimato que le dan las redes sociales para criticar el trabajo de personas como Lara Álvarez. Desde que empezara la última edición de Supervivientes, la presentadora ha sido objeto de un sinfín de críticas que hicieron que, en un descuido, subiera el pan con uno de sus comentarios: ‘’la gente es restrasada’’ y… ¡para qué queremos más! Que si Lara es una maleducada, que si debe pedir perdón a la audiencia que le da de comer, que si está más subidita que la Osa Mayor, que si muestra una imagen delante de las cámaras y otra muy distinta detrás…



A ver, yo no quiero ser aquí Santa defensora de Lara Álvarez pero quien esté libre de pecado que tire la primera piedra… es decir, ¿quién narices se comporta igual en el trabajo que fuera de él? ¿Quién no ha criticado alguna vez a un jefe o un compañero a sabiendas que lo hace a sus espaldas? ¿Quién no ha puesto el grito en el cielo por alguna guarrada que le han hecho en la oficina? Pues eso, que tampoco me parece para tanto el comentario de Lara Álvarez teniendo en cuenta los mensajes de sus haters, que se pasan de la raya día sí y día también sin recibir ninguna represalia, y mira que soy de las que luchan cada día por la libertad de expresión, pero es que precisamente todo aquel que esté de acuerdo con esa libertad debe entender que lo de Lara fue un comentario capturado por el micro que ella comentó sin ser consciente de la emisión, es decir que formaba parte de su vida privada. Y punto pelota, a ver si nos vamos a escandalizar ahora porque Lara generaliza con un ‘’la gente es retrasada’’, cansada ya de tantos insultos, cuando llevamos meses viendo cómo se insulta a la mayoría de concursantes y colaboradores de este tipo de realities sin ningún respeto ni consideración. O, ¿acaso no recordáis todas las veces que han llamado anoréxica a Violeta Mangriñan, mala madre a Adara o gorda a Rocío Flores? Pues eso, que más predicar con el ejemplo y menos criticar por criticar.



El caso es que además de Lar, la gente también la ha tomado muy pero que muy en serio con Rocío Flores y es que con tres defensores en plató, -su padre, su prima y su hermana- la audiencia no entiende como la organización del concurso puede permitir semejante trato de favor a una concursante que, al fin y al cabo, solo destaca por hablar de sus problemas familiares cuando le enfoca la cámara, que oye, tan lícito como hablar del próximo corte de pelo que te vas a hacer este verano pero, ¿no deberían tener todos los concursantes los mismos privilegios?

Pues parece que no y es que mientras el año pasado Isabel Pantoja se convertía en la gallina de los huevos de Mediaset, este año le ha tocado el turno a Roro y a su polémico pasado, y si no que se lo pregunten a Belén Rodríguez que, también durante el último debate de Supervivientes se vio en la tesitura de discutir contra los tres defensores de Rocío, entrando en una polémica con Antonio David que casi acaba con Belén saliendo por patas de Telecinco, ¿Será que AntonioDa no es tan simpaticuelo, risueño y magnífica persona como quiere hacernos creer.

