Adara Molinero encandiló a media España con su vestido de princesa preciosa durante el último debate de ‘Supervivientes’, lo que no sabía la última ganadora de GH Vip es que los seguidores del reality no tardarían en destapar el verdadero origen de su modelito.

Madre mía Adara, madre mía, ¡cómo querías timarnos! Todo ocurrió durante el último Conexión Honduras presentado por Jordi González. La novia de Gianmarco apareció en plató con un increíble vestido que más bien parecía sacado de una revista de novias y orgullosa de su look, dio todos los datos sobre el diseño, obra de Ismael Bachiller, con alitas al más puro estilo Campanilla y aberturas en las piernas de lo más sepsis. ¿Cuál fue la sorpresa? Pues resulta que buceando en el maravilloso mundo sin leyes de Twitter hemos descubierto que su vestido es prácticamente idéntico a uno que venden por Aliexpress, ¡fíjate tú que cosas tiene la vida!



Lo que pides por Aliexpress Vs lo que Adara te cuenta



A ver, que conste en acta que somos fans de Adara desde su ya mítico ‘’Me has hecho llorar mucho’’ con los ojos inyectados en sangre y mirando fijamente a Miguel Vilas (sí hombre, el muchacho que iba de calvo por la vida y resultó que tenía más pelo que Jason Momoa en Juego de tronos) mientras apuntaba con el dedo directamente a su archienemigo. Vamos, que cuando vimos a Jorge Javier alzar la voz para pronunciar el nombre de Adara como última ganadora de GH Vip solo nos faltó plantarnos en el plató de Mediaset para sacar a la de Alcobendas en volandas. Dicho esto, tontas tampoco somos y sabemos de buena tinta que nuestra Adari no es perfecta, pero, ¿quién lo es?



Adara Molinero, nueva queen de Telecinco entero, también se equivoca, se ausenta, peca de tener informaciones que no son del todo ciertas… en fin que es humana, como diría Chenoa y tiene todo el derecho del mundo a patinar en alguna cosilla. La enamorada de Gianmarco y nueva estrella de los platós se ha convertido una vez más en la comidilla de Twitter y más allá debido a uno de sus últimos modelitos. Mientras el vestido de Violeta Mangriñán durante el último debate de Supervivientes creaba odios y pasiones a partes iguales (como su portadora) y era comparado con un repollo, un florero y hasta una compresa con alas, el look total White de Adara tampoco se quedó atrás levantando la rabia entre sus haters más fieles.



© via twitter

El estilista de Adara, ¡a examen!



Todo críticas y conjeturas sobre el origen del polémico vestido hasta que un usuario bajo el seudónimo Flor de loto, destapaba el lugar donde presuntamente podría haber nacido su look Campanilla. ‘’Vaya con el estilista de Ismael Bachiller que compra los vestidos en Aliexpress’’. BOOOM, ¡se armó la marimonera! Adara, nuestra Adari presumiendo de un superultramegahiper diseño cuando en realidad lo había sacado de Aliexpress por el módico precio de 67 euros con 11 céntimos, qué barbaridad, ¡cómo osa a intentar colarnos semejante engañufla!



Por partes amiguis haters deseosas de un salseo que poder criticar hasta el jueves de gala, en realidad, hemos llevado a cabo una exhaustiva y meticulosa investigación de 20 minutazos y hemos descubierto el gran enigma que gira en torno al tan comentado look. En realidad, Adara no mentía, el vestido sí que es obra del diseñador Ismael Bachiller, es más, el propio Bachiller zanjaba la polémica publicando hoy mismo en su Instagram una story en la que aparecía Adara con el famoso vestido, de hecho, también ha mencionado en la publicación a la cuenta @Madelaine_by_oihanabarrasa, artífice del diseño y experta en vestidos de novia e invitadas; ojo que aquí se desata una nueva trama, ¿de dónde ha sacado realmente Adara el vestido y por qué apareció vestida de novia en el debate?



© via instagram @madelaine_by_oihanabarrasa

Teorías conspiranoicas o cómo exprimir al máximo un vestido



‘’Me dicen que el vestido que lleva Adara es el que se compró para la boda que planeó con Pol, que no lo había estrenado porque pensaba en boda con Hugo y que ha desistido y se lo ha puesto’’. Cuidadín, mucho cuidadín porque de ser cierta la información de una tal @Cristi_Beauty en Twitter podríamos estar ante el vestido de novia maldito de Adara, ese que estuvo a punto de ponerse hasta en dos ocasiones y que finalmente, se ha convertido en objeto de críticas durante el último Conexión Honduras. ¿Cuál es la verdadera historia del modelito? ¿Realmente se lo compró para su presunta boda con Pol? ¿Iba a casarse con Hugo de esa guisa? ¿Se lo ha plantado en plan venganza contra Sierra y su nuevo love Ivana Icardi?



Desde luego, la cosa está infinitamente más interesante en los platós de Telecinco que en los Cayos y es que, quitando un par de broncas entre Pavón y Avilés, unas clases de palmas de Nyno a Christian (que más le valdría a Christian aprender carpintería porque con la música no se va a comer un colín) y la traición máxima de Ana María Aldón a la nietísima de la Jurado, de momento, no hay mucho más que rascar en este reality que a solo dos semanas de su comienzo ya nos empieza a parecer un pelín soporífero. De momento seguiremos investigando el tema ‘vestido Campanilla’ de Adara y quién sabe, igual con Pol y Hugo no fluyó la cosa y con Giarmarco termina pisando el altar a ritmo de alguna baladita italiana.





Y además:

Supervivientes: primeras trampas a favor de Rocío Flores en solo 24 horas de reality

Supervivientes: La sociedad que nunca avanza, despiadados ataques a Adara por su desnudo

Supervivientes: el Coronavirus llega a Honduras, ¿qué madre de una colaboradora ha bromeado con el virus?