Este año, los Cayos se han llenado de enamorados y enamoradas que, desde la distancia, recuerdan a sus parejas cada día con la ilusión de un reencuentro perfecto. La última en pronunciarse sobre su historial amoroso ha sido Bea Retamal, la ex ganadora de GH: ‘’he hecho mucho daño a mucha gente’’.

¿Y cómoes él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Haciendo honor a la famosa canción de José Luis Perales y a solo unas horas de la primera expulsión de Supervivientes, hemos creado un recopilatorio con más salseo que una academia de bailoteos latinos para desvelar quiénes son, qué hacen con sus vidas y cuán enamorados están de sus supervivientes… ¡algunos apuntan maneras para convertirse en las nuevas estrellas del universo Mediaset!



Bea Retamal supera a Rodri con un buenorro tatuado



Después de una dolorosa y mediática ruptura con Rodrigo, parece que Bea alias Naranjita la lía ha conseguido pasar página en brazos de un guapérrimo llamado Adrián Valenzuela, que mira tú por donde, resulta que ya le conocía muy pero que muy bien, ¡es su ex novio! Sí, sí, como te lo comento y como si de El diario de Noah en versión valenciana se tratara, la ex ganadora de GH ha retomado la relación con su ex que lejos de quedarse en casa escribiendo cartitas de amor y lanzando mensajes al viento como ya hizo en su día José en La isla de las tentaciones, también ha tenido unos añitos de aventuras de lo más interesantes, como adoptar un perrito al que decidió llamar Dollar, hacer de su cuerpo un lienzo bien hermoso e incluso, ¡ser papá!



Resulta que Adrián es el guapísimo papi de una niña que, según las imágenes que ha compartido en Instagram el aspirante a influencer, no debe llegar al año de edad. Claro, sabiendo esto nos ronda por la mente una preguntilla, si en septiembre compartió una foto de su hija recién nacida y en noviembre ya había vuelto con Bea, ¿qué ha sido de la madre de la criatura? Algo precipitada la historia, pero teniendo en cuenta que el amor no entiende de tiempo, nos encanta la idea de que Bea y Adrián hayan podido retomar su historia de amor donde la dejaron.



Desde que volvieran juntos, el Instagram de los tortolitos se ha inundado de fotos juntos gritando su amor a los cuatro vientos y por toda la península ibérica y es que hace solo un mes visitaban la bella Lisboa dejando claro en las redes, que nunca sociales, que están mejor que nunca: ‘’eres esa estrella que me gustaría tocar en el cielo’’, escribía hace unos días Adrián junto a una romántica imagen con su princesa Naranjita. Por su parte, el pasado 3 de febrero la superviviente escribía: ‘’voy a quererte siempre’’ acompañando esta noble prosa con una foto de los dos en el famoso puente de Lisboa.



Una superviviente a la ruptura: Bea cambia su versión



A poco menos de un mes del comienzo de la aventura en Honduras, la ex de Rodri ha querido aprovechar el gran alcance del reality para aclarar aspectos fundamentales de su ruptura con Rodri: ‘’El peor error es no reconocer nuestros errores. A veces pienso que he hecho mucho daño a mucha gente. Al final no se acabó por terceras personas sino por agotamiento, por estar 24 horas juntos. Yo fui muy dependiente de él’’, decía Bea en relación a los dos años en los que la pareja compartía toda todita su vida en su canal de MTMAD. ‘’Él me ha ayudado mucho, pero cuando terminó la relación entré en una guerra conmigo misma por no entenderlo y comencé a contar mi verdad sin tener en cuenta a la otra persona’’. Vamos, Bea que te marcase un ‘Pinocho despechado’ en toda regla y rajaste lo más grande sobre Rodri, te entendemos, ¿quién no ha roto con su churri alguna vez y ha recitado su versión 35345456 veces en su grupi de amigas a sabiendas que como dice la frase más pronunciada en la historia de los realities españoles, ‘’ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos’’?



Y a todo esto y mientras Bea nos regala las nuevas versiones de su historia con Rodri, el madrileño sigue recuperándose de una operación de cirugía estética que le ha dejado bien tocado. En concreto se ha sometido a una corticotomía, un tratamiento estético odontológico cuyo resultado promete ‘’lucir la sonrisa perfecta’’. Al parecer, el proceso de recuperación está siendo más largo de los esperado y Rodri ha aparecido en sus redes sociales mostrando las consecuencias, un ojo inflamado, varios moretones y una gran dificultad para hablar.



Albert Barranco, enchochado por primera vez



La cosa va de guapos este año y es que mientras en los Cayos nos deleitamos con los apolíneos torsos de Ferre, Jorge, Nyno y Barranco, en la capital sus parejas no se quedan atrás, ¡con menudo grupete de modelos hemos ido a topar! Si hace un segundín os contábamos como Bea había decidido darse una nueva oportunidad con su ex, ahora os aseguramos que Barranco se ha dado otra oportunidad sí, ¡pero para enamorarse por primera vez! El ex tronista destronado, expulsado por saltarse las reglas en Mujeres y Hombres y Viceversa y acabar enemistado con medio plató (entre ellas Violeta Mangriñán, una de sus pretendientas más polémicas) ha logrado sentar la cabeza en compañía de Carla Blanco, una joven que nos ha plantado el ‘’privado’’ en Instagram y cuya vida secreta por tanto, no hemos podido descifrar.



No obstante, sí desvelamos un cotilleo de lo más jugoso que llegaba hace una semana de la mano de… ¡Violeta! No podía ser otra y la valenciana destapa en el plató de MyHyV una supuesta infidelidad por parte de Carla a Barranco: ‘’Él dice que ha comido mucho chope y su novia también. Tengo muchas fuentes y muchos colegas que me cuentan que ella no está tan enamorada de él e, igual se ha despistado. El karma llega para todo el mundo’’. Con Violet no hay un día tranquilo en los platós de Telecinco, ¡madre mía del amor hermoso aquí se arma la marimonera! Claramente con lo del karma se refiere a todas las chicas con las que ha estado Barranco y que, por supuesto tenían novio, veáse el ejemplo más reciente en Gloria Camila Ortega Cano, que se lió con él estando aun con Kiko Jiménez. En lo del chope ya nos ha despistado un poco más porque nos parece un embutido tan digno como otro cualquiera, pero sea como fuere, seguro que a Albert no le hace ni pizca de gracia que Violeta hable de su historia de amor sin estar él presente para defenderse. Por su parte, de Carla Blanco, novia del susodicho, no sabemos absolutamente nada y permanece al margen de los cotilleos, ¿por cuánto tiempo? ¡Hagan sus apuestas!



La novia de Ferre se declara y nos conquista



‘’Siempre me dijiste que en una pareja tenemos que ser uno. Ser amigos, novios, amantes, ser la perdición uno del otro. Y yo te digo que no hay nada más bonito después de todo eso el admirar a la persona que tienes al lado. El sentirte orgullosa y saber que estamos el uno para el otro’’, escribía la modelo Cristina Gilabert junto a un romántico y efímero video con Ferre y es que el superviviente conseguía salvarse de la nominación el martes pasado ni más ni menos que, ¡contra Rocío flores! Lastimita, qué cara se le quedo a la nietísima cuando vio que Lara no pronunciaba su nombre.



© via instagram @criscanaria5

Además de una novia 10, Cristina trabaja como modelo Fitness, tiene su propio canal de Youtube con el que puedes ponerte en formita de forma rápida y eficaz gracias a sus rutinas de ejercicio y ya acumula más de 600000 seguidores en Instagram, ¡una joya de muchacha, vamos! Y así se queda la cosa, con Barranco, Bea y Ferre enamoradísimos de sus churris y viceversa, con sus parejas fuera que les esperan deseando retomar su historia (por descubrir está la presunta infidelidad de la novia de Barranco) y con un concurso que, aunque acaba de empezar promete grandes momentos por parte de estos tres supervivientes que de momento, ¡nos han conquistado!



