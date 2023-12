Se avecina una de las épocas más esperadas del año, especialmente por los más pequeños (y confesémoslo, también por algunos adultos).

La llegada de Papá Noel y los Reyes Magos no solo trae consigo ilusión, sino también el debate eterno sobre si es mejor revelar la verdad o mantener viva la fantasía. Si aún no has decidido, aquí te presentamos algunas reflexiones y opiniones de expertos que podrían ayudarte a tomar una decisión informada.

El dilema de decir la verdad o mantener la fantasía: ¿Qué opina la ciencia?

En los últimos años, ha surgido un debate sobre los beneficios o perjuicios de convencer a los niños de la existencia de seres mágicos que les traen regalos en Navidad. Sin embargo, hasta el momento, la ciencia no ha proporcionado una respuesta clara. No existen estudios concluyentes que respalden completamente ninguna de las dos opciones.



Un estudio de Lancet Psychiatry sugiere que no decir la verdad sobre Papá Noel podría considerarse una mentira perjudicial para los niños, afectando incluso al apego. Sin embargo, la validez de este estudio ha sido cuestionada debido a su muestra limitada y otros factores metodológicos.



La falta de una "verdad absoluta" respecto a lo que es mejor para los niños en este tema nos lleva a explorar las perspectivas a favor y en contra de decir la verdad o mantener la ilusión.



Autores como D. K. Johnson argumentan que decir la verdad es la mejor opción, ya que la creencia en seres mágicos puede socavar la confianza de los niños en sus padres y hacerlos más vulnerables a la manipulación. También se destaca la importancia de no utilizar a estas figuras como guardianes y jueces de la conducta de los niños, ya que el chantaje no es una buena opción educativa.



Por otro lado, defensores de mantener la ilusión, como Álvaro Bilbao, señalan que esto puede desarrollar la paciencia y ayudar a los niños a gestionar emociones fuertes, manteniendo viva la ilusión y la magia de la Navidad.

Negar explícitamente vs hablar de tradición: La importancia de la perspectiva

Aquellos que abogan por no mentir a los niños a menudo sugieren hablar de Papá Noel y los Reyes Magos como personajes de ficción, colocándolos en la misma categoría que los héroes de los cuentos y programas de televisión favoritos de los niños. La clave está en explicar que se trata de una tradición lúdica que hace que las fiestas sean especiales.

¿Hasta cuándo mantener la ilusión?

Estudios indican que los niños son naturalmente escépticos, y mantener la fantasía puede ayudar a desarrollar habilidades de razonamiento y contrafáctico, que son beneficiosas para su desarrollo. Además, mantener la tradición fortalece los lazos familiares y fomenta el aprendizaje práctico, como escribir cartas y comprender el funcionamiento del sistema postal.



En última instancia, no hay una postura científica universalmente validada, por lo que la decisión recae en preferencias personales y creencias. Si te sientes más cómodo revelando la verdad desde el principio o celebrando a lo grande la llegada de los Reyes, haz lo que te haga sentir bien y cree que hará feliz a tu hijo. ¡Felices fiestas a todos!