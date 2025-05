16 frases de madre que reconocerás al instante: lo que dicen y lo que de verdad están pensando cuando lo dicen

Hay un tipo de "lenguaje secreto" que solo las madres dominan: frases que parecen decir una cosa, pero en realidad quieren decir otra. A veces, lo que dicen y lo que realmente intentan transmitir son polos opuestos, y entenderlo no siempre es tan fácil. Aquí reunimos algunas de esas expresiones clásicas que, seguro, te resultarán muy familiares.

Con la experiencia de una generación tras otra y con un duro trabajo de traducción subjetiva, esto es, leer entre líneas, hemos conseguido entender qué quieren decir algunas de estas frases que hemos oído en boca de nuestras madres hasta la saciedad y que se han logrado colar en más de una película. Lo cierto es que cada frase engloba un mensaje subliminal con el que probablemente se vea identificado todo el mundo, puesto que alguna vez se las ha escuchado decir a su abuela, a su tía y, por supuesto, a su madre.

El hecho de que muchas mujeres deseen compartir sus pensamientos con frases tan características te invita a saber reconocer qué quiere decir exactamente. Vaya, que algunas de ellas estan tan bien construidas que seguro que cuando te conviertas en mamá las veras salir de tu boca y pensarás: ¡Esto también lo decía mi madre!



Donde dije digo, digo Diego. Probablemente este refrán, muy escuchado en España, sea uno de los más interesantes a largo plazo. Has oído bien, ya que con el tiempo te darás cuenta de cómo mas de una madre elige palabras bonitas, que siempre se agradecen antes que las malas maneras, para decir lo que realmente tenía en mente pero de otro modo.



¡No te quedes jamás con la primera impresión! Siempre puedes pensar qué quiere decir realmente. ¿A qué estás esperando? Aquí tienes las frases más comunes que suelen decir las madres y lo que de verdad significan:

1. ¿Venís a comer el domingo?

Lo que realmente quiere decir: "Venís a comer el domingo, sí o sí, es indiscutible. Ya he comprado para hacer paella (te chantajeará con tu plato favorito: lasaña, cordero, lentejas si hace años que no vas a casa y te gustan los platos de caliente...) y viene tu hermano con los niños". ¡Ay los peques de la casa! Sin duda, serán los que te animen a ir a esa comida familiar.

2. Ni se te ocurra fumar... Yo nunca he fumado

Lo que realmente quiere decir: "Al menos, no cigarrillos"... Hay días y días y quizá ese necesites darle una calada, pero pronto verás que tu madre tenía razón y que con los años, creerás que debería haber mencionado antes estas palabras mágicas. Lo mejor que puedes hacer es dejar los vicios de lado y compartir ese momento junto a tus seres queridos sin que nada interfiera entre vosotros.

3. Estás guapísima con esa ropa pero, ¿no tienes frío?

Lo que realmente quiere decir: "¡Cámbiate de camiseta/pantalón/vestido inmediatamente!". El instinto maternal muchas veces les lleva a pensar que si sus hijas visten ciertas prendas de ropa poco apropiadas (escotazos y pantalones rotos o muy cortos) no las están protegiendo lo suficiente, que crecen demasiado rápido.



No lo debes tomar como una crítica, ya que probablemente se ofrecerá a ayudarte a elegir el conjunto apropiado (aunque el "yo te enseño" suele tener resultados de lo atrevidos, ¡créeme!), sino como una opinión con la que quiere lo mejor para ti. En cualquier caso, ¿quién sabe si alguna de las prendas que elige acaba por gustarte?

4. ¡Menos mal que estás aquí!

Lo que realmente quiere decir: "¿Dónde te habías metido? Llevo todo el dia preocupada. ¡Estoy segura de que has ignorado mis últimas 15 llamadas!". Es ese caso, no te preocupes y, sobre todo, no le eches mas leña al fuego, ya que las cosas se pueden poner mucho peor. Dale la razón y ayúdale a tranquilizarse con palabras bonitas que te salgan directamente del corazón.

5. ¿Has hablado hoy con tus hermanos?

Lo que realmente quiere decir: ¡¿Dónde se supone que se han metido tus hermanos, que no llegan a casa y no me responden al Whatsapp?! Ocurre lo mismo que en el caso anterior. Asi que elige la mejor de las sonrisas y ayúdala a encontrar la calma. No te preocupes, que cuando encuentres a tus queridos hermanos vas a poder soltarles todo lo que te apetezca, pero con tu madre muéstrate siempre tranquila... y dale la razón.

6. Pensé que estos vaqueros te gustarían...

Lo que realmente quiere decir: "Me compré estos pantalones y ahora resulta que no me valen. He perdido el ticket... ¿quieres quedarte con ellos?". ¡Quédatelos! Por no hacerle el feo... Puede que tengas la oportunidad de ponértelos en alguna ocasión y si no la tienes, elige esa bonita prenda para ir a comer un día a casa. Seguro que a tu madre le hace mucha ilusión ver que te los has puesto para disfrutar de una comida familiar.

7. ¿No habrás visto por casualidad mi bolso negro, verdad?

Lo que realmente quiere decir: "Estoy segura de que lo tienes tú, te concedo el beneficio de la duda, pero más vale que confieses rápido". Vaya, "mucho perrito, pero pan poquito". Te has dado cuenta de que no haces más que pedir y, para colmo, eres incapaz de compartir lo que hay en tu armario. No seas egoísta y, sobre todo, pide las cosas "por favor". ¿Para qué te ensño tu madre a hacerlo?

8. ¿Has vuelto a saber algo de Pablo? (tu ex, el que le caía bien)

Lo que realmente quiere decir: "Era lo mejor que te podía pasar en la vida y sigo sin entender por qué lo dejaste con él". Paciencia. Mucha paciencia. Esa es la única solución a un conflicto de estas características, puesto que, por suerte, una elige a sus parejas hoy en día y si viste que Pablo o quien fuera no era la mejor opción, fue decisión tuya. Pero los padres siempre optan por buscar esos motivos que pretendes ocultar. ¡Al final darán con ellos!

9. Tenemos un ordenador nuevo en casa

Lo que realmente quiere decir: "Mira a ver si sacas un hueco y vienes ya a enseñarnos cómo funciona". Tómate tu tiempo, pero intenta ayudarles siempre que veas la oportunidad. ¡no vaya a ser que tú no hayas recibido la misma atención! Pues eso, a veces puede parecer un aburrimiento y te puede costar horrores que tus padres se enteren de cuál es su funcionamiento. Pero es normal, ten en cuenta que no han tenido la suerte de ser nativos digitales como tú o los niños de hoy en dia...

10. ¿Tú crees que es buena idea?

Lo que realmente quiere decir: "Cariño, esta es la mayor tontería de todas las ocurrencias absurdas que has tenido a lo largo de tu vida". Por ejemplo, aquella vez que te dio por ponerte una zapatilla de cada color o por ir sin peinar a una entrevista de trabajo. ¡Si es que tu mamá te lo decía con palabras muy bonitas... pero tenía toda la razón del mundo!



11. Ya veremos...

Lo que realmente quiere decir: "¡JAMÁS!" Por encima de todas las cosas, tu madre quiere que conserves tu integridad y hagas las cosas de corazón sin poner en peligro la primera. Así que, si considera que tu propuesta no es la adecuada, ¡no la lleves a cabo por nada del mundo! Seguramente te haga más feliz saber que tu mamá te ha acabado convenciendo de que es lo mejor para ti.

12. ¡Claro que tienes talento! Solo tienes que practicar un poco más...

Lo que realmente quiere decir: "Cariño, esto se te da fatal...". Puede que tengas razon y que eso que quieres hacer te vaya a salir de maravilla, pero recuerda que las madres tienen un sexto sentido y que tiene mayores probabilidades de que te salga mal. ¡Seguro que no quieres oír en un futuro eso de: "si ya te lo decia yo...").



13. Id yendo vosotros con papá...

Lo que realmente quiere decir: "¡Me tenéis la cabeza loca! Necesito un descanso urgentemente... Y una copa de vino, por favor". No hay que darle mas vueltas, porque compartir está muy bien pero a veces una necesita un descanso. Tampoco es mucho pedir, ¿no? Cada día, todos necesitamos nuestro espacio y tu madre no iba a ser menos (quizá se sienta bella y quiera compartir una foto suya con sus amigas y se corta si estás tú presente) y la mejor manera de decirlo es así.

14. ¿Has recibido mi solicitud de amistad en Facebook?

Lo que realmente quiere decir: "Sé que me estás ignorando porque te aterroriza que te pueda avergonzar en mi muro. ¡Pero acéptame! Quiero ojear lo que cuelgas en tus redes sociales". Pues oye, si le hace feliz, ¿por qué no hacer una excepción? Quizá puedas darle alguna pista para convertirse en una influencer en Facebook o en Twitter. También puede ayudarte a darle promoción y publicidad a tu último post y le dé por compartir ese artículo que has escrito con todo tu corazón. ¡Debes saber ver la oportunidad!

15. ¡Disfruta de tu libertad! A tu edad yo estaba casada y tenía dos niños

Lo que realmente quiere decir: "A mi tampoco me importaría tener ya un nieto, ¿eh?". De todos modo, tienes la oportunidad de interpretar esta frase como quieras, porque puede significar eso o exactamente lo contrario. Nadie conoce mejor a tu madre que tú, queda en tus manos darle el significado correcto.



16. Te quiero

Lo que realmente quiere decir: eres su mundo, no esperes dobles significados. Aquí nos quitamos el sombrero ante ellas, porque para demostrar tanto amor, les faltan las palabras. ¡Jamás habrá alguien que nos quiera tanto como ellas! En este caso, sí podemos decir que es un amor de película.

Ya está todo dicho. ¿A qué esperas para poner a prueba tu talento innato para leer entre líneas? ¡Anímate a entender realmente qué quiere decir tu madre, tu mejor amiga, y celebra con ella el día más especial del año con ella.