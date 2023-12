Las creencias que te están haciendo infeliz en pareja y con tus hijos

La felicidad en el ámbito familiar está muy influenciada por expectativas y creencias. Por eso es necesario ajustarlas y adoptar ideas razonables.

Tu vida familiar y de pareja y la felicidad que se deriva de ella está condicionada en gran medida por las ideas que albergas sobre cómo deben ser las cosas en este entorno. Si tu sistema de creencias es equilibrado y sereno, es muy probable que tu vida familiar sea placentera y la vida con los tuyos sea fuente de satisfacción permanente.



Sin embargo un conjunto de creencias en el que asignamos a otros obligaciones que no tienen, probablemente terminará por arruinar tu felicidad en el ámbito de las relaciones familiares. Por eso es importante que te asegures de que tus ideas respecto a la pareja y los hijos no son erróneas. Para comprobar que así es, te mostramos varias creencias que pueden perjudicar en gran medida tu relación con los que más quieres.

Tu pareja tiene que esforzarse para hacerte feliz

Si eres de las que piensa que hacerte feliz es una obligación de tu pareja estás poniendo una carga injusta y pesada sobre sus hombros. La pareja es alguien con quien se comparte la felicidad, pero ésta debes buscarla por tu cuenta. Por lo tanto, ocupa más tiempo en conocerte a ti misma para poder encontrarla y menos en exigirle algo que no está en su mano ofrecerte.

Tu pareja debería saber lo que sientes

Por muy intensa que sea la conexión que os une, es imposible que nadie sepa tus sentimientos si no los expresas de algún modo. Que creas que alguien, por quererte, ya debe tener esa capacidad de conocer tus emociones en cada momento es un grave error. Pero mayor aún lo es creer que, si no es capaz de saber lo que sientes, es porque no te ama. Todas estas asunciones solo llevan a crear un resentimiento que, además, es injustificado.

Debería haber pasión en tu relación

No es que esta creencia sea errónea, es que cada relación y cada persona son distintas. Además la vida se compone de muchas etapas, y la pasión no es una de las que dure para siempre. Al principio es normal y lógico que el amor se viva con un apasionamiento que nos absorbe, pero según pasa el tiempo, esta sensación se va apaciguando. No olvides que en gran medida el amor apasionado es una tormenta de hormonas en acción, pero el amor verdadero tiene otras características y no por ello es menos auténtico.

Las tareas deben repartirse a partes iguales

La educación de los hijos y las tareas del hogar son cosa de dos, pero nadie dice que ambos tengan que estar implicados en la misma medida. Primero, porque depende del tiempo del que cada uno disponga, y segundo, porque lo ideal es que cada uno se encargue de hacer aquello que se le da mejor.

Tenemos que educar a nuestros hijos como nos educaron a nosotros

Que tus padres te educaran con unos valores no implica que tú debas transmitir los mismos a tus hijos. Los tiempos cambian, y el padre de tus hijos puede tener ideas y creencias distintas a aquellas con las que tú creciste. Lo adecuado es llegar a un acuerdo y que seáis vosotros los que decidáis como queréis que vuestros hijos se eduquen, haciéndolo de un modo consciente y deliberado, no por mera repetición de patrones aprendidos.