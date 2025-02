¿Quieres criar niños felices y seguros de sí mismos? Elimina este elogio de tu vocabulario, según una psicóloga

A la hora de criar niños felices, seguros de sí mismos y fuertes es uno de los muchos objetivos que los padres se fijan. No obstante, aunque puede parecer fácil, hay ciertos errores que podemos cometer sin darnos cuenta, sobre todo en el lenguaje que utilizamos al comunicarnos con ellos. De hecho, lo que nos puede parecer un cumplido inofensivo, en realidad, puede tener un impacto negativo en su autoestima.

Becky Kennedy, psicóloga infantil y presentadora del podcast Good Inside, ha compartido en varios momentos sus tips para criar niños emocionalmente sanos y seguros de sí mismos. En una entrevista reciente con CNBC, destacó una expresión que se suele utilizar mucho y que los padres deben evitar: “¡Bien hecho!”. Aunque la mayoría de nosotros asocia esta frase con un cumplido, Kennedy advierte que, en realidad, puede ser contraproducente. ¡Te contamos el motivo a continuación!

El elogio que puede hacer que tu hijo se cierre a la hora de contar cosas

Según la psicóloga, cuando un padre dice “¡Bien hecho!”, a su hijo, es probable que este lo reciba como una forma de terminar la conversación inmediatamente. El niño puede interpretar que no hay interés real en todo lo que está contando o ha logrado, solo en el resultado final. Esta falta de conexión puede hacerle sentir que sus esfuerzos no son valorados por completo. Por eso, es importante que cuando elogiemos a nuestros hijos, lo hagamos de manera más reflexiva, para que ellos realmente sientan que nos importa su experiencia y crecimiento personal.

¿Cómo felicitar a los más pequeños de forma efectiva?

El secreto está en hacer preguntas específicas que inviten al niño a reflexionar sobre lo que ha aprendido. Preguntar cosas como "¿Qué fue lo más difícil de hacerlo?", o "¿Cómo te sentiste cuando lo lograste?", son una muestra evidente de que estás interesado no solo en el resultado, sino también en el proceso que tu hijo ha vivido. Esto no solo hace más fuerte la confianza en sí mismos, sino que también los anima a seguir enfrentando retos y desarrollando habilidades.



Es importante que los elogios sean sinceros y específicos. Decir “¡Buen trabajo!” no tiene el mismo impacto que destacar una cualidad particular, como su persistencia, creatividad o la manera en que gestionaron una situación difícil. Según la psicóloga Aliza Pressman, poner el foco en lo que realmente te impresiona de sus éxitos les ayuda a entender que sus esfuerzos están siendo reconocidos de verdad.

Cómo enseñarles a que se validen a sí mismos

Otra lección importante en la crianza de niños seguros de sí mismos es ayudarles a aprender a validarse sin depender de las felicitaciones de los demás. El Dr. Kennedy explica que, si los niños se centran demasiado en la validación externa, pueden volverse vulnerables a la ansiedad y la inseguridad.



Por esta razón, es importante que, en lugar de limitarnos a felicitarles, nos involucremos también en el proceso. Plantear preguntas que lo inviten a pensar sobre lo que han aprendido y las lecciones que puede sacar de sus experiencias puede ayudarles mucho a la larga en su desarrollo personal. Fomentarás así una mentalidad de crecimiento y ayudarás a tu hijo a desarrollar la resiliencia necesaria para enfrentar la vida con confianza.