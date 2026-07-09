Adiós a Bonnie Tyler a los 75 años: la historia detrás de “Total Eclipse of the Heart”, el himno que la hizo eterna

Publicado el 09/07/26 à 12:40 Por El equipo editorial

Bonnie Tyler ha fallecido a los 75 años. Sin embargo, en 2026, su gran éxito rock publicado en 1983 sigue presente en las listas de reproducción hasta el punto de haber superado los mil millones de escuchas en Spotify. Según la revista estadounidense Parade, este tema continúa escalando posiciones cada vez que se produce un eclipse solar, impulsado por las redes sociales y las listas de éxitos de los años 80. Sobre el papel, esta avalancha de reproducciones y ventas parece un auténtico premio de por vida para la cantante que lo hizo famoso. Pero, todo es mucho más complejo.

La canción en cuestión es “Total Eclipse of the Heart”, interpretada por Bonnie Tyler y escrita por el compositor Jim Steinman. El tema, publicado en 1983, vendió más de seis millones de copias en todo el mundo según el medio estadounidense AS USA, antes de convertirse en un clásico imprescindible del karaoke y de las listas nostálgicas. En 2025, Spotify aseguró haber pagado más de 1,4 millones de dólares a los titulares de derechos de todo el catálogo de Bonnie Tyler. Con mil millones de reproducciones únicamente de esta canción, hablamos de un ingreso teórico de varios millones de dólares, aunque solo una parte llega realmente a la cuenta de la cantante.

Total Eclipse of the Heart, un éxito que sigue creciendo a día de hoy

Cuatro décadas después de su lanzamiento, Total Eclipse of the Heart continúa siendo una de las baladas rock más escuchadas del mundo. La canción superó los mil millones de reproducciones en Spotify en enero de 2026, una cifra a la que se suman las ventas históricas de singles y álbumes, estimadas en más de seis millones de copias. Cada eclipse solar vuelve a disparar sus escuchas: AS USA señala, por ejemplo, un aumento del 214 % en las reproducciones durante el eclipse de 2015 y del 500 % en las descargas durante el de 2017.

Según las estimaciones de la entidad francesa de gestión de derechos de autor SACEM, una reproducción en streaming genera de media entre 0,003 y 0,005 euros para los titulares de derechos de una canción. Aplicando esta horquilla a los mil millones de escuchas registrados por Parade, Total Eclipse of the Heart podría haber generado por sí sola entre tres y cinco millones de euros de ingresos brutos para los titulares de derechos únicamente en Spotify. Esta cantidad no incluye otras plataformas, descargas de pago, emisiones en televisión o cine, ni los acuerdos de sincronización publicitaria.

¿Qué relación tiene Bonnie Tyler con Total Eclipse of the Heart exactamente?

Antes de nada, cabe tener en cuenta que la cantante no es la autora de Total Eclipse of the Heart: la canción fue escrita y compuesta por Jim Steinman, fallecido en 2021. Por tanto, los derechos de autor de la música y la letra se destinan principalmente a sus herederos y editores, mientras que Bonnie Tyler recibe sobre todo derechos como intérprete y la parte de los royalties que negoció en su momento con su discográfica, bajo unas condiciones habituales en el mercado musical de los años 80.

En entrevistas recogidas por Parade, Bonnie Tyler explicó que los ingresos del streaming procedentes de esta canción siguen siendo muy modestos para ella en comparación con las cifras de reproducciones. Además, en Estados Unidos, las radios pagan una remuneración a los autores y editores, pero no a los intérpretes. Por eso, las enormes emisiones de la canción durante cada eclipse benefician principalmente a los titulares de los derechos de Jim Steinman.

Los contratos de la época del vinilo, basados en las ventas físicas y en anticipos que los artistas debían recuperar antes de recibir beneficios, hacen que actualmente muchos músicos obtengan una parte limitada de los ingresos generados por sus catálogos antiguos en las plataformas digitales.

¿Hasta cuándo seguirá generando dinero Total Eclipse of the Heart?

El enorme valor económico de Total Eclipse of the Heart está ligado sobre todo a la duración de los derechos de autor. Según la legislación europea sobre propiedad intelectual, una obra musical permanece protegida durante 70 años después de la muerte de su autor. Como Jim Steinman falleció en 2021, la composición seguirá generando derechos para sus herederos hasta finales del siglo XXI. La grabación original también cuenta con una protección prolongada mediante los llamados derechos vecinos.

En la práctica, el tema seguirá siendo una fuente de ingresos para los titulares de derechos durante varias décadas más, impulsado por la nostalgia, las versiones de otros artistas, los karaokes y los picos de reproducciones que se producen con cada eclipse.

Para Bonnie Tyler, la parte directa de los ingresos por streaming de Total Eclipse of the Heart habría sido limitada, pero este clásico ha aumentado el valor de todo su catálogo y continúa atrayendo público hacia sus conciertos y nuevas grabaciones.

Mientras los oyentes sigan queriendo cantar su estribillo a pleno pulmón, el eclipse seguirá siendo, sobre todo, un fenómeno económicamente rentable para quienes poseen los derechos de composición y producción de la canción.