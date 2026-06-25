Almudena Cid, María José Suárez, Elsa Anka y otros rostros conocidos viajan al Sáhara en la segunda edición de 'Maktub: Cartas al Desierto'

Almudena Cid, María José Suárez, Elsa Anka, Gerard Quintana y Melani Olivares, entre otros rostros conocidos, han participado en la segunda edición de Maktub: Cartas al Desierto, una experiencia inmersiva que ha tenido lugar el Sáhara marroquí y cuyo objetivo ha sido conseguir esa pausa real en un mundo acelerado y hiperconectado. La iniciativa, impulsada por el Máster en Periodismo de Viajes del Gabinete de Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y dirigida por el periodista y catedrático Santiago Tejedor, ha reunido durante cinco días a comunicadores, artistas y creadores de contenido en un entorno donde han disfrutado de tiempo para escribir, convivir y desconectar en el desierto.

El Sáhara como escenario de desconexión y convivencia

En esta edición, el desierto se ha convertido en el lugar perfecto para vivir una experiencia cuyo objetivo ha sido en todo momento parar el ritmo cotidiano y reconectar con lo que realmente importa. Entre dunas, oasis y puntos de interés como Erfoud y Merzouga, los participantes han compartido talleres, caminatas en silencio, encuentros culturales y dinámicas de grupo. La propuesta parte de una premisa sencilla cada vez más presente en el estilo de vida que nos rodea actualmente: la necesidad de desconectar del ruido para volver a la atención plena, la escucha y el tiempo personal en lo esencial.

© Fotografía: Leo Gerzon

Escribir para soltar: la “Ceremonia del Fuego” en el desierto

Uno de los momentos más simbólicos de esta edición ha sido la llamada “Ceremonia del Fuego”, un acto colectivo en el que cada participante escribió una carta personal que posteriormente fue entregada simbólicamente al fuego bajo el cielo del Sáhara.

© Fotografía: Leo Gerzon

Maktub: Cartas al Desierto, un proyecto de viaje y transformación

“Maktub es más que un viaje. Es un encuentro coral de voces que reflexionan sobre el viaje como herramienta de crecimiento interior y como una forma de mirar y contar el mundo desde otro lugar”, explica el periodista y catedrático Santiago Tejedor. En esta segunda edición, la iniciativa ha contado con el apoyo de Grupo Xaluca, Visit Morocco e IATI Seguros, entidades vinculadas al turismo y a las experiencias de viaje consciente. © Fotografía: Leo Gerzon

Participantes de esta segunda edición

En esta edición han participado perfiles del ámbito cultural, mediático y creativo como el músico y escritor Gerard Quintana, las comunicadoras Elsa Anka y María José Suárez, la exgimnasta olímpica Almudena Cid, la actriz Melani Olivares, el fotógrafo David Rull o el empresario Lluís Pont, entre otros. “El desierto se convierte en un espacio de escucha real en un mundo saturado de estímulos. Aquí, el silencio no incomoda: revela”, concluye la comunicadora Elsa Anka.