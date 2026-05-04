Cameron Diaz anuncia el nacimiento de su tercer hijo a sus 53 años: el detalle en redes de este anuncio que todos comentan

Publicado el 04/05/26 à 14:15 Por El equipo editorial

A los 53 años, Cameron Diaz y Benji Madden celebran la llegada de su tercer hijo, Nautas, anunciada por sorpresa en Instagram; una nueva etapa que redefine su maternidad y su carrera.

A los 53 años, Cameron Diaz ha anunciado que ha sido madre por tercera vez junto a su marido, el músico Benji Madden. La pareja, que se casó en 2015, ha compartido la alegría en Instagram, donde sus seguidores han celebrado la llegada del nuevo bebé. El pequeño se llama Nautas Madden y se suma a Raddix, nacida en 2019, y a Cardinal, llegado en 2024.

Un anuncio en redes : así ha llegado Nautas al mundo

En el post, Benji compartió una ilustración con la definición del nombre, que significa «navegante» o «marinero», en lugar de una foto del recién nacido. El mensaje lo ha resumido el propio Madden en un texto muy personal : «Cameron y yo estamos felices, emocionados y nos sentimos muy bendecidos al anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden. ¡Bienvenido al mundo, hijo! Amamos la vida con nuestra familia; nuestros hijos están sanos y felices, ¡y estamos muy agradecidos! Lo estamos pasando de maravilla. Les enviamos nuestros mejores deseos. La familia Madden», ha escrito en Instagram.

Raddix, Cardinal y Nautas : la familia numerosa de Cameron Diaz

Con la llegada de Nautas, Cameron Diaz y Benji Madden ya son padres de tres. Su primogénita, Raddix, nació en diciembre de 2019, y el pequeño Cardinal, en marzo de 2024; ambos mediante gestación subrogada. «Sentí que lo correcto era recuperar mi vida y, simplemente, no me importaba nada más. Ninguna opinión, ningún éxito, ninguna oferta, nada podía hacerme cambiar de opinión sobre mi decisión de cuidarme y construir la vida que realmente quería. Creo que todo se reduce a: ‘¿Qué te apasiona?’ Para mí, era formar mi familia», explicó Cameron Diaz en una entrevista.

Ser madre a los 53 : la etapa que Cameron Diaz disfruta

Su primer hijo llegó cuando ella tenía 47 años y esa maternidad tardía le ha cambiado las prioridades. «Me encanta ser madre. Es la mejor parte de mi vida», declaró a la revista OK ! Con humor, añadía : «La única presión que tengo ahora es que tengo que vivir hasta los 107 años. Quiero sentirme así de vital para mi hijo». Tras su regreso al cine con Back in Action en 2025, al lado de Jamie Foxx, y en plena promoción de una serie para Apple TV, Cameron Diaz afronta ahora el reto de compaginar rodajes y pañales.