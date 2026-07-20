Letizia sorprende en la final del Mundial 2026 con el vestido rojo que mejor sienta después de los 50

Actualizado el 20/07/26 à 15:36 Por El equipo editorial

El domingo 19 de julio de 2026, todas las miradas estaban puestas en el MetLife Stadium de Nueva York, escenario de la final de la Copa del Mundo de fútbol. Tras un partido de máxima tensión, España se proclamó campeona al derrotar a Argentina por 1-0. Para celebrar este histórico triunfo, la familia real española asistió al palco de honor y estuvo a punto de acaparar tanta atención como los propios jugadores. Letizia, de 53 años, sorprendió a todos con un vestido largo rojo. Más que una simple decisión, este color rojo intenso rendía homenaje a los colores de España, que la reina luce siempre con orgullo en las grandes citas deportivas.

Una vez más, Letizia demuestra que no teme apostar por los colores intensos. Convertida en un auténtico icono de estilo, domina el arte de comunicar a través de la moda y ha hecho del rojo su color distintivo. Además, es un tono que le favorece especialmente, ya que ilumina su piel y realza su cabello castaño.

Más allá del protocolo, esta aparición deja una auténtica lección de estilo y confirma que, después de los 50 años, la moda sigue siendo una gran aliada para proyectar una imagen moderna y llena de energía. Fluido, elegante y favorecedor, el vestido elegido por Letizia se perfila como una de las mejores inspiraciones para este verano, tanto para una boda como para una fiesta o cualquier evento especial.

Letizia elige el vestido perfecto para ir elegante después de los 50

Todo un acierto. Para celebrar la victoria de España frente a Argentina, la reina Letizia apostó por un vestido largo rojo de Adolfo Domínguez, de corte entallado.

La prenda marca la cintura y se abre ligeramente hacia el bajo, una silueta especialmente elegante que favorece a todo tipo de cuerpos. Otro detalle especialmente interesante, sobre todo para las mujeres mayores de 50 años, son las mangas: terminan justo por encima del codo, una longitud ideal para quienes prefieren cubrir ligeramente los brazos o no centrar la atención en esa zona.

Para completar el conjunto, Letizia eligió unos zapatos slingback rojos de punta fina. Un calzado sofisticado, muy elegante y además cómodo, gracias a su tacón bajo y fino. Es un look fácil de imaginar en una boda, una celebración o cualquier evento elegante, con la garantía de acertar.

Letizia coordina su look con el de sus hijas para la final del Mundial 2026

Para esta ocasión histórica, Letizia apareció coordinada con sus dos hijas: la princesa de Asturias, Leonor (nacida en 2005), y la infanta Sofía (nacida en 2007). Una vez más, ambas demostraron un impecable sentido del estilo.

La princesa Leonor eligió un elegante pantalón ancho de un intenso color rojo, en perfecta armonía con el vestido de su madre. Lo combinó con un top blanco, favorecedor y ligeramente entallado en la cintura, que realzaba su figura.

Por su parte, la infanta Sofía también apostó por los colores nacionales luciendo una bonita blusa roja para apoyar a La Roja. La combinó con un pantalón ancho de color crema y unas delicadas bailarinas planas, logrando un conjunto cómodo y elegante.

Unidas y radiantes, madre e hijas volvieron a demostrar una gran complicidad y un impecable acierto estilístico, rindiendo homenaje a España con una imagen perfectamente coordinada.