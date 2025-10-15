Kate Middleton muy elegante con un nuevo color de abrigo que sienta genial a su tono de piel, según una experta

Kate Middleton y el príncipe William reaparecieron juntos durante su visita a Irlanda el pasado martes 14 de octubre. Según una experta en colorimetría, la Princesa de Gales eligió un nuevo color que parece hecho especialmente para ella.

Recientemente, Kate Middleton nos sorprendía al probar un tono rubio para el pelo, pero esta vez robó las miradas de todos con su elegante elección de estilo. La princesa optó por un abrigo largo, entallado y con vuelo, de líneas muy elegantes gracias a sus hombros marcados, bolsillos en el pecho y cuello alto, que estilizan su silueta.



Aunque Kate suele optar por este tipo de siluetas elegantes, lo que marcó la diferencia fue el color que escogió. Se pidió a Sarah —conocida como Stylebyachouak en redes sociales y experta en colorimetría— que analizara su look. El veredicto fue claro: este nuevo tono le queda perfecto.

Kate Middleton apuesta por un color que le sienta genial

Para su aparición pública reciente, Kate Middleton eligió un tono cálido de verde: el verde caqui, un color otoñal clásico que permite variar del marrón o del negro. “Kate Middleton tiene un subtono de piel cálido, eso se nota, y el caqui también es un color cálido. A nivel de colorimetría, respeta perfectamente su subtono", explicó la experta.



Esta elección resalta su tez y aporta luminosidad natural a su rostro. En cuanto al corte del abrigo, aunque le queda muy bien, podría favorecerla aún más: “Kate es delgada y no tiene mucho busto, así que se podría abrir un poco más en la zona del escote”, explica la experta. El abrigo, aunque elegante, tiene un cuello alto que “encierra” ligeramente. “Yo optaría por algo un poco más abierto en el cuello.” Por la parte inferior del cuerpo, en cambio, todo es perfecto: “Cuando no se tienen muchas caderas, el efecto plisado y acampanado es ideal. Le queda muy bien y es muy armonioso.”

¿Qué otros colores le favorecen a la Princesa de Gales?

Es la segunda vez en octubre que Kate Middleton elige el verde. A principios de mes, ya había apostado por un verde oliva elegante y de moda.



Según la experta, los colores que mejor le sientan a la Princesa de Gales son, por tanto, los tonos cálidos: piensa en un rojo anaranjado (como el coral o el ladrillo) o en un amarillo mostaza. El rosa también le queda muy bien, pero no los rosas pálidos o fríos: debería preferir los fucsias y magentas.



Los marrones también la favorecen: luce con elegancia el chocolate, el caramelo y el camel, uno de sus colores predilectos. Así lo podemos comprobar en su última aparición pública para dar la bienvenida al Príncipe Heredero Al Hussein bin Abdullah II de Jordania y a su Alteza Princesa Rajwa a Windsor.