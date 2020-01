El proyecto de ley 'Cásate con tu violador', que será debatido en el Parlamento turco a finales de este mes, daría impunidad a los violadores de menores y legitimaría el matrimonio infantil. Según sus impulsores, el objetivo de la norma es preservar el 'honor de la familia'.

Turquía prevé presentar en su Parlamento a finales de este mes el proyecto de ley 'Cásate con tu violador', una norma que permitiría a los violadores de menores de 18 casarse con sus víctimas y evitar así el castigo de las autoridades. Colectivos de defensa de los derechos de la mujer se han levantado en contra del polémico proyecto, algunos de ellos pertenecientes a partidos de la oposición. Así, el Partido Democrático de los Pueblos (HDP) alega en contra de su aprobación que esta nueva norma legitimaría el abuso de menores, el matrimonio infantil y la violación legal y, además, abriría un camino transitable hacia la explotación sexual de menores.



Esta ley ya tuvo una precursora en 2016. El entonces Primer Ministro turco, Binali Yildirim, del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), formuló un proyecto de ley que amnistiaría a quienes mantuviesen relaciones sexuales con menores en caso de que se casasen con ellas mediante una ceremonia religiosa. Este rito, sin embargo, no sería legítimo, ya que la única que tiene validez a instancias legales es la ceremonia civil, que no es aplicable a menores de 17 años.



Partidos de la oposición y numerosas asociaciones de mujeres se pronunciaron en contra del proyecto. A este movimiento de resistencia contra la propuesta islamista se sumaron varias manifestciones de mujeres, así como las críticas de Ayse Böhürler, una fundadora del AKP que apuntó que la violación de menores no es legal y se considera pecado dentro del Islam. Por su parte, los defensores de la norma se apoyan en la salvaguarda del 'honor de la familia'.



La ONU considera el matrimonio infantil como una de la formas de violencia contra la mujer y ya en 2016 se pronunció en contra de esta norma que, considera, daba impunidad a violadores y dejaba a las víctimas en una situación de vulnerabilidad en manos de sus agresores.



Según datos de la ONU, en Turquía el 38% de las mujeres han sufrido violencia sexual o física en algun momento de sus vidas por parte de alguna de sus parejas y "más de de 2.600 mujeres han sido asesinadas en la última década en Turquía, un número que ha ido creciendo progresivamente".

