Marina Machete, la primera mujer trans en ganar Miss Portugal y su camino a Miss Universo 2023

Recientemente se ha celebrado el concurso para elegir a la representante portuguesa en Miss Universo, y la ganadora ha sido una mujer transgénero. Te contamos los detalles.

Los concursos de belleza están cambiando. Si hace unos años resultaba impensable que pudieran tomar parte en ellos mujeres no biológicas, hoy no solo lo hacen, sino que incluso se alzan con la corona. El mejor ejemplo es el de la recién elegida Marina Machete, que se ha hecho con la corona de Miss Portugal.



A sus 28 años de edad, Marina ha conseguido este título tras haber sido rechazada por su condición de mujer trans en ocasiones anteriores. Sin embargo Marina no desespero y ha seguido luchando por su sueño. Un sueño que por fin ha alcanzado tras autorizarse esta edición la participación de todo tipo de mujeres, y que supone un hito histórico para la comunidad transexual.

Quién es Marina Machete

De la nueva máxima representante de la belleza femenina en Portugal no se sabe todavía demasiado, más allá de su trabajo, azafata, y de que en el certamen destacó por su fluidez en el uso del inglés, idioma del cual debe hacer uso frecuentemente en su entorno laboral. Otras informaciones que han trascendido son su gran implicación en proyectos de defensa de los derechos humanos, en los cuales ha estado involucrada desde hace un tiempo.



Nacida en una pequeña villa de nombre Palmela, en Setúbal, Marina se identificó como mujer a los 11 años de edad, y a los 16 comenzó su transición por medio del tratamiento hormonal. El pasado año, Marina Machete completó dicho proceso al someterse a un tratamiento quirúrgico de reasignación de sexo.

Un concurso cada vez más abierto

Esta victoria permite a Marina Machete ser la representante portuguesa en el concurso de Miss Universo que se celebrará en El Salvador a partir del 18 de Noviembre. Un concurso cada vez más abierto, ya que este año serán dos las concursantes transgénero que tomarán parte en el mismo. La ganadora de Miss Países Bajos, la belga Rikkie Kollé, acompañará a Machete, y ambas seguirán la estela de la española Angela Ponce, que en 2018 tuvo el honor de ser la primera mujer de este colectivo en participar en el mismo.



¿Significará esto un cambio de tendencia o es un dato puramente anecdótico? Tendremos que esperar para saber si en próximas ediciones la presencia de mujeres trans se hace más frecuente, pero de momento, gracias a los concursos de belleza, han conseguido obtener una mayor visibilidad y normalizar su presencia en actividades a las que hasta ahora no habían tenido acceso.