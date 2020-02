Centenares de taxistas participan en los cursos que se imparten en Santa Coloma de Gramenet para saber cómo actuar en caso de que una mujer que esté siendo víctima de una agresión sexista les pida ayuda. Con este plan, Maribel Cárdenas, directora de políticas de igualdad en el ayuntamiento, quiere prevenir las agresiones a las que las mujeres se enfrentan a diario.

Por iniciativa de la directora de políticias de igualdad del ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, Maribel Cárdenas, se ha instalado este pasado martes en el paseo de Llorenç Serra, en el centro de la ciudad, una caseta donde se imparten cursos para taxistas y comerciantes con las directrices necesarias para saber cómo actuar en caso de que una mujer víctima de agresión sexual les pida asistencia. Esta medida, junto con el resto de proyectos que forman parte de la red violeta que se ha configurado en la ciudad, es el modo en que Cárdenas quiere "pasar a la acción" para prevenir los ataques sexistas a los que las mujeres se enfrentan a diario.



"Cada año poníamos en marcha unos puntos violetas donde las víctimas de la violencia machista podían sentirse seguras y se ponían en marcha protocolos de actuación", explica Núria Parlon, alcaldesa de Santa Coloma. Pero la iniciativa no dio resultados suficientes. "Comprobamos que la mayoría de agresiones no se producen precisamente en los desplazamientos y aquí comenzó el germen de lo que hemos bautizado como red violeta para mantener seguras a las mujeres en la ciudad", explica la alcaldesa.



Para Cárdenas, los taxis son una especie de "confesionario" donde la gente "explica historias y, desgraciadamente, también historias sobre las violencias que muchas mujeres viven en sus relaciones". Por eso, considera fundamental que estos profesionales se impliquen en la lucha contra las violencias machistas y se conviertan en un refugio de referencia para las víctimas.

Comerciantes y taxistas implicados contra las agresiones machistas

En los cursos, que forman parte de toda una estrategia que se inició el pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Machista, no solo participan los profesionales del taxi, también se imparte para que los comerciantes y miembros de los servicios municipales de la ciudad –empleados de gasolineras, hoteles, farmacias, locales de ocio, tiendas y trabajadores del servicio de limpieza y grúa– sepan cómo actuar en caso de que una mujer solicite su asistencia. Además, una vez se iniciaron los cursos, se colocaron distintivos en los escaparates de locales y establecimientos para que las posibles víctimas identificasen fácilmente los lugares donde pueden ser auxiliadas.



No es esta la única política contra agresiones sexuales que se ha puesto en marcha. Además de esto, Cárdenas implementó el año pasado un servicio de serenos que, a petición de las mujeres, las acompañan en los trayectos que realicen por la noche en la ciudad. Se trata de un sistema de acompañamiento y acogida que Parlón identifica como uno de los pilares de la red violeta y que explica, no tiene análogos en otros puntos de España.



Gracias al refuerzo de esta red violeta, los taxistas, que serán quienes presten las primeras atenciones a las posibles víctimas, serán también quienes avisen a la Policía Local y a los psicólogos en caso de que existan agresiones graves, ya que el sistema esta coordinado con estos servicios.

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

Te puede interesar...

Premios César: protestas que exigen paridad en la Academia de Cine francesa

11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Revuelta feminista: una cadena de mujeres recorre la capital a un mes del 8M

Christina Koch establece el récord femenino de tiempo en el espacio