Premios César: protestas que exigen paridad en la Academia de Cine francesa

Pocos días antes de la celebración de los Premios de la Academia de Cine francesa, los Premios César, actores y directores protestan y demandan cambios para que la institución sea más paritaria.

Con motivo de los Premios César, que se celebran en Francia el próximo 28 de febrero, 400 actores y directores han protagonizado una multitudinaria protesta demandando más paridad dentro de la institución. En una carta abierta publicada por el diario Le Monde, exigen que se haga una reforma en profundidad y, por ello, la Academia se ha comprometido a revisar sus estatutos en el día de ayer y a nombran un mediador que lleve a cabo los cambios que se solicitan. Aun así, desde la institución piden calma para que "no se ponga en peligro el buen funcionamiento de a 45ª Ceremonia de los César".



La Academía ya se había enfrentado recientemente a manifestaciones y protestas feministas que condenaban las 12 nominaciones que había recibido Roman Polansky por El oficial y el espía a pesar de haber sido acusado de abuso y violación. Pero no ha sido solo el reconocimiento de la Academia francesa lo que ha despertado el descontento de actores, directores, realizadores y audiencia. También ha molestado mucho que la escritora Virginie Despentes y la directora Claire Denis hayan sido vetadas como anfitrionas de la cena que se celebra antes de la ceremonia del cine francés y hayan sido sustituidas por jóvenes actores y actrices relvelación que aspiran a algunos de los galardones.

Disparidad de opiniones

Aunque la Academia de Cine francés se ha comprometido a hacer algunas reformas, no hay una opinión unánime con respecto a este tema dentro de la institución. Y es que Alain Terzia, presidente del organismo, ha declarado que los Premios César "no son una instancia que deba tener posiciones morales". Aun así, aseguró en el diario Journal du Dimanche que está luchando por alcanzar la paridad en una institución en la que de los 47 miembros que forman la Asamblea General, solo 8 son mujeres y donde los miembros, encargados de nominar y votar las mejores películas del año, son hombres en un 65%.



Para cambiar esto, Terzian planea suavizar la normativa por la que se nombra a los miembros: actualmente es necesario contar con dos padrinos y haber trabajado en al menos tres películas en los cinco años previos a la postulación (son los actores y directores los que se presentan a la candidatura y son aceptados en función de si cumplen o no los requisitos).



En su carta, los firmantes declaran que "es hora de considerar una reforma con profundidad de los modos de gobernanza de la asociación para que se acerquen a los de las instituciones extranjeras y a los funcionamientos democráticos que las enmarcan", ya que la institución mantiene todavía hoy un funcionamiento opaco y "elitista". Así, la Academia también se ha comprometido a "remodelar los vínculos generacionales". El mediador será nombrado por el Centro Nacional Cinematográfico (CNC).

