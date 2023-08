El topless en declive: ¿Por qué las jóvenes españolas prefieren ocultar sus cuerpos?

El topless, que hace 40 años era común, hoy es casi anecdótico. ¿Qué ha sucedido para que las españolas hayan descartado esta práctica? Te contamos las razones

La aceptación del topless fue un hito en la lucha de los derechos de las mujeres. Apenas transcurridos 10 años del final del franquismo, en las playas españolas se respiraba un ambiente de libertad, con la exposición del pecho femenino como principal símbolo. Pero ese paisaje ha cambiado radicalmente, y lo que hace 40 años era una práctica común, hoy es casi anecdótico. ¿Qué ha sucedido para que las españolas prefieran ahora volver al bikini?



Hay varias causas que pueden explicarlo. Lo que en su momento se vivió como un gran logro en la lucha de las libertades femeninas, con el tiempo llego a normalizarse, perdiendo esa carga reivindicativa. Las chicas de hoy no ven el topless como algo revolucionario, porque han crecido en una época en la que ya estaba plenamente aceptado. Pero aunque esta sea una de las razones, no es en absoluto la más importante.

Internet y los móviles, principales razones

Lo que verdaderamente ha cambiado el panorama es el entorno tecnológico. En los 80 y 90 no existía internet ni los teléfonos móviles. Cuando una chica se quitaba la parte superior del bikini sabía que su pecho iba a ser observado únicamente por quienes estuvieran allí. En la actualidad, cualquiera tiene la capacidad de grabarte y de exponerlo a la vista de miles de personas en las redes sociales. Además no hay posibilidad de controlar esas imágenes ni saber durante cuanto tiempo estarán circulando por las redes.



Esto es un freno importante a la hora de tomar la decisión de mostrarse en topless en una playa y lo que en gran medida ha llevado a las jóvenes de hoy a descartar esta práctica. ¿Puede considerarse como una pérdida de derechos? Bueno, desde el momento en el que no hay control de lo que se expone en redes es una pérdida de intimidad. Por lo tanto, ante la imposibilidad de hacer nada al respecto, lo que deciden las chicas de hoy en día es controlar como se muestran en público.

¿Vuelta al conservadurismo?

Hay quien interpreta esto como una vuelta al conservadurismo. También quien opina que el topless ha dejado de ser común porque las chicas se sienten intimidadas de mostrarse en público por no creerse a la altura de las divas de Instagram. Pero en la mayoría de casos es simplemente precaución.



Hoy se tiene una conciencia mucho más clara de lo que supone la tecnología y los riesgos que conlleva. Muchas de las que son hoy mujeres han crecido oyendo noticias sobre videos de ex novias expuestos en redes, y saben que el peligro que supone que haya material digital circulando sin control. Una vez que el topless ha perdido su significado en forma de manifestación reivindicativa, no parece que haya muchas interesadas en continuar con esta práctica.