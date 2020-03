El pecho es para muchas mujeres una de las partes más importantes de su cuerpo y las pequeñas imperfecciones pueden crear grandes complejos. Y es que los efectos del paso del tiempo, las cicatrices y las asimetrías son problemas que, lamentablemente, afectan a muchas mujeres. Pero por suerte, hemos encontrado la solución definitiva para disimularlos.

Los efectos de la gravedad y el paso del tiempo son inevitables y, por desgracia, afectan al pecho de todas las mujeres. Además de esto, el pecho femenino puede verse afectado por otros problemas, como cicatrices, asimetrías, pezones planos o invertidos y pequeñas deformidades con origen genético o debido a alguna enfermedad. Todas estas inquietudes estéticas pueden hacer mella en nuestra autoestima y, por ello, en algunos casos renunciamos a escotes pronunciados y a ponernos determinadas prendas de ropa que dejan al descubierto estos pequeños detalles.

¿Por qué se cae el pecho femenino?

La caída del pecho es un proceso natural que, aunque procuramos retrasar con ejercicios y otros métodos, no podemos evitar por completo. Y es que no solo se trata de un efecto del paso del tiempo, sino que, además, intervienen otros muchos factores, como los procesos hormonales que tienen que ver con la evolución del cuerpo de las mujeres. Así, la pérdida de firmeza y colágeno en la piel, por ejemplo, también está motivada por el embarazo y la lactancia, periodos en los que los ligamentos que sujetan nuestro pecho ceden. Por otro lado, después de una notable pérdida de peso, también se puede tener la sensación de que el pecho ha caído, ya que la pérdida de grasa, provoca que el volumen de nuestro pecho decrezca.

Existe una solución

Go Up Again! ha diseñado una solución integral para las inquietudes estéticas que afectan al pecho femenino. Se trata de una pezonera adhesiva que, en caso de que tengamos el pecho caído, reposiciona nuestro pezón natural y le da un aspecto más firme. De esta manera, nuestro pezón quedaría cubierto por la base de la prótesis, la parte más ancha de la misma. Fabricada con gel de silicona extra suave y, por tanto, muy cómoda y suave al tacto, esta solución le da al pecho un aspecto muy natural, por lo que es compatible con todo tipo de prendas.



El cubrepezones simula en su parte superior un pezón natural, por lo que también es la solución perfecta para pezones invertidos o planos. ¿Lo mejor? Que Go up again! es tan discreto que nadie, salvo tú, sabrá que lo llevas.