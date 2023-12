En una era donde la lucha por la igualdad de género ha marcado pauta, resulta intrigante descubrir que aún existen mujeres que abrazan con orgullo el papel tradicional en el hogar, prefiriendo hornear pasteles de zanahoria antes que sumarse al activismo feminista.

Este es el universo de las 'tradwives' o esposas tradicionales, un fenómeno que ha ganado visibilidad en las redes sociales, generando debate y cuestionamientos en pleno 2023.



Las 'tradwives' defienden un estilo de vida donde el esposo asume el rol de proveedor, trabajando fuera de casa, mientras la mujer se encarga del hogar y los hijos. Sin embargo, Estee Williams, una tiktoker que se identifica como 'tradwife', aclara que esta elección no implica menosprecio hacia los logros y luchas de otras mujeres. "No estamos diciendo que el lugar de cada mujer deba estar en casa, simplemente hemos elegido ser amas de casa. Tener valores tradicionales no nos hace menos valiosas", sostiene.

En sus redes sociales, Estee Williams comparte su estilo de vida, destacando que su esposo es el sostén de la familia y ella se dedica a mantener un hogar acogedor. Esta tendencia, que se alimenta de la nostalgia de los años 50, encontró un nuevo significado durante el confinamiento, donde la búsqueda de confort en actividades domésticas se convirtió en una forma de autoayuda. No es casual que figuras como Donald Trump hayan respaldado este movimiento, vinculándolo a una reinterpretación de los roles familiares en clave neoliberal.

Altavoces de las 'tradwives' en las redes sociales

Aunque el fenómeno de las 'tradwives' no representa una abrumadora mayoría, las redes sociales han proporcionado un potente altavoz para sus voces, amplificando su discurso. Alena Kate Pettitt, creadora de The Darling Academy, es una de las figuras más mediáticas. Sin embargo, tanto ella como Estee Williams insisten en que su elección no implica sumisión ni menosprecio hacia los hombres. Argumentan que el papel tradicional de la mujer está al lado del hombre, no por debajo.

Riesgos y peligros del movimiento 'tradwife'

Sin embargo, detrás de la aparente armonía de este estilo de vida, hay críticas y advertencias. La youtuber Cara Nicole señala el peligro de depender completamente económicamente de la pareja, resaltando que, a largo plazo, esta dependencia puede conducir a relaciones desequilibradas y, en algunos casos, a situaciones de abuso.



Julia Ebner, autora de 'La vida secreta de los extremistas', advierte sobre la cara menos amable de las 'tradwives', destacando que algunos aspectos de su doctrina, como la "disciplina doméstica", pueden justificar la violencia doméstica y la agresión hacia las mujeres. Sorprendentemente, algunas mujeres 'tradwife' son más antifeministas que sus compañeros masculinos, enfocando su valor en su atractivo sexual y perpetuando nociones exageradas de masculinidad y feminidad.