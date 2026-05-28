Grasa abdominal: ya no es el running, la “marcha del conejo” es ultraficaz para recuperar un vientre plano

La caminata es una actividad física conocida por ser una gran aliada para eliminar la grasa abdominal. Sin embargo, cuando se quiere afinar el vientre de manera visible y rápida, los ejercicios de cardio son especialmente interesantes. ¿Hay que elegir obligatoriamente entre ambos para perder barriga? La respuesta es no, según el experto en ejercicio físico Ars Corpus, que revela un ejercicio genial pero poco conocido para transformar el abdomen: la marcha del conejo.

Como indica el experto, la marcha del conejo, también conocido como “bunny hop”, es una forma de desplazarse inspirada en el mundo animal que estimula el sistema cardiovascular para maximizar el gasto energético. Esta caminata explosiva, que trabaja especialmente las piernas, pone en acción grandes grupos musculares que consumen mucha energía.

Vientre plano: ¿qué es la marcha del conejo para perder barriga?

Este ejercicio consiste en realizar una serie de pequeños saltos parecidos a los que hacen los conejos al desplazarse. Se trata de un movimiento que invita a avanzar hacia delante como un conejo y que refuerza las piernas. “Si no quieres (o no te gusta) correr, esta marcha es un excelente sustituto para desarrollar tu capacidad pulmonar mientras añades una gran exigencia muscular en las piernas”, explica Ars Corpus.

La marcha del conejo hace trabajar los músculos de las piernas de manera similar a las sentadillas con salto, ya que exige mucho a los cuádriceps y a las pantorrillas. Para convertirla en el ejercicio perfecto para quemar calorías y reducir la grasa abdominal, es importante aumentar al máximo la velocidad y la intensidad de los saltos. Gracias a ello, puedes trabajar el sistema cardiovascular de manera tan eficaz como con la carrera.

Bunny hop: ¿cómo hacer la marcha del conejo para perder barriga?

Para realizar este ejercicio, empieza colocándote en cuclillas, con las manos detrás de la cabeza. Después, inicia la marcha del conejo avanzando hacia delante mediante una sucesión de saltos horizontales, sin estirar nunca completamente las piernas al saltar.

La idea es crear impactos ligeros y breves para conseguir un movimiento rebotante y lo más explosivo posible. Para que esta marcha animal sea realmente eficaz para perder grasa abdominal, el experto recomienda practicarla en formato de entrenamiento por intervalos, “con rondas de 30 segundos o menos, pero imponiéndote una distancia predefinida que recorrer durante ese intervalo”.

Puedes alternar entre dos tipos de entrenamiento:

Series de 30 segundos de esfuerzo seguidos de 30 segundos de descanso.

Series más cortas de 15 segundos de saltos seguidos de 15 segundos de descanso.

“El descanso completo debe ser de 3 minutos entre cada serie de 15″/15″ y de 6 minutos después de las series de 30″/30″”, añade el experto.

Cuando trabajes con intervalos de 30 segundos, realiza entre 6 y 10 rondas en 1 o 2 series para recorrer unos 50 metros. Con el ritmo de 15 segundos, haz entre 8 y 12 rondas en 1 a 3 series, para una distancia total aproximada de 30 metros.

Marcha del conejo: adapta el ejercicio a tu nivel para que sea eficaz

Si al principio no lo consigues, puedes empezar recorriendo distancias más cortas para trabajar tu resistencia antes de realizar el ejercicio completo. Comienza con una sola serie y el número mínimo de rondas, y añade una ronda por semana hasta alcanzar el máximo.

La idea es practicar la marcha del conejo dos veces por semana —una sesión de cada tipo de intervalos— dejando al menos 48 horas de descanso entre ambas para permitir la recuperación muscular.

Cuando te sientas lo suficientemente cómodo como para completar el número máximo de rondas, puedes añadir una serie adicional, comenzando también con el número mínimo de rondas.