El ejercicio de la “marcha del cangrejo” que ayuda a reducir barriga y fortalecer el abdomen

Publicado el 22/05/26 à 20:12 Por El equipo editorial

Para redefinir un abdomen blando cuando hay grasa abdominal, caminar es una actividad física suave pero muy eficaz. Si bien se puede apostar por técnicas como la marcha interválica o dar más de 10.000 pasos al día para quemar calorías, existen otras formas de caminar igualmente interesantes, como la marcha del cangrejo (crab walk). Este método, divertido y accesible, es ideal para fortalecer los abdominales y ayudarte a perder barriga. Detrás de este ejercicio de nombre original, que no necesita material y puede hacerse fácilmente en casa, encontramos un trabajo completo y perfecto para activar la zona abdominal, según Quentin, experto de Sport Equipements.

A pesar de su apariencia lúdica, el crab walk —que consiste en desplazarse en posición invertida, con el abdomen hacia el techo, apoyando manos y pies— es más un movimiento que una caminata clásica. Trabaja brazos, hombros y piernas además de los músculos abdominales. Gracias a su intensidad, puede ser un aliado interesante para quemar calorías y tonificar la faja abdominal, ayudando a reducir visualmente la barriga al fortalecer la musculatura profunda.

Crab walk: cómo hacer el ejercicio para perder barriga

Para trabajar los abdominales con la marcha del cangrejo, siéntate en el suelo con los pies separados a la anchura de las caderas. Coloca las manos detrás de ti, con los dedos apuntando hacia los talones. Activa los abdominales como si fueras a recibir un impacto y eleva las caderas hacia el techo hasta formar una línea recta entre hombros y rodillas.

Una vez en posición, la dificultad del movimiento está en la coordinación entre brazos y piernas, y en mantener las caderas elevadas durante todo el ejercicio. Esto es clave para maximizar el trabajo abdominal y evitar sobrecargar la zona lumbar.

Vientre plano: ¿cómo incorporar la caminata del cangrejo a tus entrenamientos para perder grasa abdominal?

Para avanzar, mueve la mano derecha y el pie izquierdo hacia delante, y luego alterna con la mano izquierda y el pie derecho. Puedes avanzar o retroceder según te resulte más cómodo, lo importante es mantener la alineación del cuerpo. Este ejercicio requiere un pequeño periodo de adaptación. Se recomienda empezar con series cortas de 30 segundos e ir aumentando progresivamente la duración y la intensidad. Así se fortalece la faja abdominal sin perder la técnica. Para obtener resultados visibles, la constancia es clave, aunque el crab walk por sí solo no elimina la grasa abdominal si no se acompaña de una alimentación equilibrada, control del estrés y buen descanso.

Una vez dominado, lo ideal es integrarlo en un circuito de entrenamiento con otros ejercicios de core y cardio, lo que ayuda a acelerar la quema de grasa, fortalecer todo el cuerpo y conseguir un abdomen más plano.