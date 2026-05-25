Por qué tu alergia al polen es peor en 2026: esta es la explicación que dan algunos expertos sobre este tema

Publicado el 25/05/26 à 14:09 Por El equipo editorial

En 2026, la alergia al polen aparece antes, golpea con más fuerza y dura más tiempo en todo el territorio. Entre el desajuste climático y la contaminación, ¿qué se esconde detrás de este preocupante empeoramiento de los síntomas? Ojos irritados desde febrero, nariz congestionada hasta el verano, crisis de asma repetidas: para muchas personas, la alergia al polen en 2026 se parece a un maratón sin descanso. Las consultas médicas se disparan, a veces faltan antihistamínicos en las farmacias y surge la gran pregunta: ¿por qué este año parece peor que los anteriores?

Este empeoramiento no es una simple impresión subjetiva. Los alergólogos describen una combinación inédita entre calentamiento climático, contaminación atmosférica y evolución biológica de las plantas, que producen “superpólenes”. Estos granos de polen contienen más proteínas capaces de desencadenar una reacción inmunitaria, lo que aumenta la intensidad de las crisis en las personas ya sensibilizadas y amplía el número de quienes desarrollan alergias. 2026 es uno de los primeros años en los que este fenómeno se manifiesta plenamente en la vida cotidiana.

Alergia al polen en 2026: cifras que impresionan

Según la Red Nacional de Vigilancia Aerobiológica (RNSA), la temporada de polen se ha alargado unos 20 días de media durante la última década y la concentración de polen en el aire ha aumentado aproximadamente un 21 %. A escala mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la mitad de la población podría sufrir al menos una alergia de aquí a 2050. Las alergias respiratorias ya ocupan un lugar importante en este panorama, y la alergia al polen en 2026 ilustra este cambio hacia una molestia crónica para millones de personas.

Para quienes antes solo sufrían unas pocas semanas desagradables en primavera, el período de síntomas ahora se extiende durante varios meses, con un impacto directo sobre el sueño, la concentración y la salud mental.

Cambio climático y contaminación: la mecánica de los “superpólenes”

“El calentamiento climático actúa como un esteroide para las plantas”, resumen algunos climatólogos. Con temperaturas más elevadas y mayores niveles de CO₂, los vegetales crecen más rápido, producen más biomasa y, por tanto, más polen. Los granos de abedul, gramíneas o ambrosía contienen entonces más proteínas alergénicas, como la Bet v 1, aumentando así su poder irritante.

Resultado: con la misma exposición, hoy el organismo recibe una dosis de alérgenos mucho más fuerte que hace algunas décadas.

En las ciudades, la contaminación actúa como un amplificador. Las partículas finas se adhieren a los granos de polen y los vuelven más peligrosos. Según Samuel Monnier, ingeniero del RNSA: “Debilitan las paredes de los granos de polen y liberan más proteínas alergénicas”. Durante los episodios de tormenta, estos granos debilitados explotan en partículas aún más finas, capaces de llegar al fondo de los bronquios y desencadenar impresionantes crisis de asma.

Frente a la alergia al polen en 2026, apostar por la anticipación

Para limitar los daños, los especialistas insisten en la importancia del momento adecuado. La idea es que los medicamentos ya estén presentes en la sangre antes de que la temporada comience realmente. Muchos alergólogos aconsejan empezar el tratamiento antihistamínico bastante antes de la fecha habitual de aparición de los primeros síntomas, porque una vez activada la cascada de histamina, los medicamentos tardan más en calmar realmente la inflamación.

En el día a día, el objetivo principal es reducir la exposición. Antes de salir o hacer deporte, consultar los niveles de polen mediante una aplicación ayuda a elegir el mejor momento. Lavarse la nariz, ducharse por la noche y limitar ciertas plantas muy alergénicas completan esta estrategia.